Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incubadora Agencia EspacialSubida precio gasolinaEncuesta CemopTrasvase Tajo-SeguraEstafa asesor fiscalTiempo Murcia
instagramlinkedin

Política

Alpañez releva a Antelo en el Grupo Parlamentario Vox por mayoría absoluta

Los portavoces adjuntos del grupo son María José Ruiz y Alberto Garre López

Antelo, hablando por teléfono junto al diputado Rubén Martínez Alpañez antes de la Junta de Portavoces en la Asamblea de este martes.

Antelo, hablando por teléfono junto al diputado Rubén Martínez Alpañez antes de la Junta de Portavoces en la Asamblea de este martes. / Iván J. Urquízar

Adrián González

Adrián González

Rubén Martínez Alpañez releva a José Ángel Antelo al frente de la portavocía del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional, según informó este martes por la tarde la formación.

Como consecuencia de este cambio, también se ha procedido a la designación de los nuevos portavoces adjuntos del grupo, que son María José Ruiz y Alberto Garre López.

Noticias relacionadas y más

Este acuerdo, adoptado de conformidad con las normas del Grupo Parlamentario, ha sido comunicado a la Mesa de la Asamblea para su toma en consideración a todos los efectos.

TEMAS

  1. La A-7 permanecerá cortada al tráfico por las obras del AVE Murcia- Almería: fechas, tramos afectados y los desvíos disponibles
  2. Vuelve el tiempo invernal a la Región de Murcia: llegan lluvias y bajan las temperaturas
  3. En directo: Villarreal B-Real Murcia
  4. ¿Una futura central nuclear a las puertas de la Región de Murcia?
  5. Avanzan las obras de urbanización para crear más de un centenar de viviendas en el centro de Lorca
  6. Detenido un asesor fiscal por estafar decenas de miles de euros a una familia de Cartagena al tramitar una herencia
  7. El gato montés, un fantasma en Sierra Espuña en riesgo de declive
  8. Seis planetas se alinean el 28 de febrero y Murcia tiene los mejores cielos para verlos

Alpañez releva a Antelo en el Grupo Parlamentario Vox por mayoría absoluta

Alpañez releva a Antelo en el Grupo Parlamentario Vox por mayoría absoluta

Ya están aquí los Premios Laik: vota a tus creadores de contenido favoritos

Ya están aquí los Premios Laik: vota a tus creadores de contenido favoritos

La Región de Murcia se une a la Alianza Europea por la Resiliencia Hídrica para afrontar el cambio climático

La Región de Murcia se une a la Alianza Europea por la Resiliencia Hídrica para afrontar el cambio climático

Carmen, murciana atrapada en Dubái por la guerra en Irán: "No pude dormir en toda la noche por los bombardeos"

Carmen, murciana atrapada en Dubái por la guerra en Irán: "No pude dormir en toda la noche por los bombardeos"

Pedro e Ismael, murcianos "emprendedores" atrapados en Dubái: "Lo mismo salimos a bombazos, vamos a disfrutar de manera sana de una comida árabe"

Pedro e Ismael, murcianos "emprendedores" atrapados en Dubái: "Lo mismo salimos a bombazos, vamos a disfrutar de manera sana de una comida árabe"

Premios Laik 2026 a la creación de contenidos en la Región de Murcia

La Región de Murcia albergará una incubadora de empresas de la Agencia Espacial Europea

La Región de Murcia albergará una incubadora de empresas de la Agencia Espacial Europea

Este es el estado de los embalses de la Cuenca del Segura

Este es el estado de los embalses de la Cuenca del Segura
Tracking Pixel Contents