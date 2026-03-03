Política
Alpañez releva a Antelo en el Grupo Parlamentario Vox por mayoría absoluta
Los portavoces adjuntos del grupo son María José Ruiz y Alberto Garre López
Rubén Martínez Alpañez releva a José Ángel Antelo al frente de la portavocía del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional, según informó este martes por la tarde la formación.
Como consecuencia de este cambio, también se ha procedido a la designación de los nuevos portavoces adjuntos del grupo, que son María José Ruiz y Alberto Garre López.
Este acuerdo, adoptado de conformidad con las normas del Grupo Parlamentario, ha sido comunicado a la Mesa de la Asamblea para su toma en consideración a todos los efectos.
