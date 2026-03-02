Vox: "Puede haber cambios internos, pero la tendencia ascendente es imparable"

La dirección nacional de Vox aún no ha decidido quién pondrá al frente del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) en la Región, según afirmó este lunes el diputado regional Antonio Martínez Nieto. "Es una cuestión que la dirección nacional planteará en el momento oportuno", señaló, añadiendo que no corresponde al grupo parlamentario valorar cuál puede ser su "candidato preferido".

Tras la dimisión en bloque de todo el CEP para forzar así la salida del anterior líder territorial, José Ángel Antelo, explicó que desde el partido se evaluaron "unos indicadores de desempeño" que sugirieron "un cambio, y eso es exactamente lo que se produjo ante unas discrepancias".

Con el proceso de renovación se pretende "lograr una mayor implantación en la Región de Murcia" de Vox "y lograr un fortalecimiento del partido, que es lo que se demuestra en las encuestas", añadió Martínez Nieto.

En este sentido, valoró el Barómetro de Invierno del Cemop, que muestra cómo Vox subiría de 9 a 12 diputados, recibiendo el voto de 1 de cada 4 murcianos. "Un crecimiento impresionante", en opinión del diputado, que cree que "esa es la tendencia que se quiere consolidar".

Sobre la continuidad de Antelo como portavoz del grupo parlamentario, Martínez Nieto dijo que son cuestiones que solo puede responder él. "Yo creo, y es mi impresión personal, que el proyecto de Vox va a seguir ascendiendo porque está en un momento de favorecimiento por parte del electorado español, que considera que Vox es el mejor partido político". En su opinión, "puede haber cambios internos en estructuras orgánicas, pero esa tendencia es imparable".