Medio ambiente
Dentro del tronco: así perfora y coloniza el escarabajo perforador los pinos de la Región
Dos voces expertas, a pie de monte, explican con ejemplos reales cómo actúa el Tomicus destruens y por qué la lluvia reciente ha marcado la diferencia entre la vida y la muerte de muchos pinos
El director de las actuaciones para contener el decaimiento forestal en la zona de El Valle, Emiliano Abad, muestra en primer plano los llamados "volcanes" de resina: pequeños montículos blancuzcos que delatan el intento de entrada del insecto bajo la corteza. En el ejemplar analizado, el ataque se produjo en otoño e invierno, pero el árbol ha logrado defenderse. La cata practicada en el tronco confirma que el escarabajo no prosperó y que la resina —la respuesta natural del pino— actuó como barrera. Sin las lluvias de los últimos meses, explica técnico de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, el desenlace habría sido distinto: el tronco estaría hoy perforado por miles de orificios de salida.
Por su parte, el agente medioambiental Juan Antonio Ortega detalla el mecanismo biológico del ataque. El adulto penetra en el árbol y va depositando hasta 200 huevos; cada larva excava su propia galería en el cambium (la capa de células vivas situada entre la corteza interna y la madera del árbol), interrumpiendo así el flujo de savia. Cuando el pino está debilitado por la sequía y apenas produce resina, el insecto se desarrolla sin oposición. En cambio, si el árbol conserva savia suficiente, puede expulsarlo o incluso matarlo, frenando así la colonización.
Las explicaciones de estos expertos permiten entender, de forma didáctica, el momento crítico que atraviesan los pinares y cómo la recuperación hídrica está devolviendo capacidad de defensa a los árboles frente a una plaga oportunista.
