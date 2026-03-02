Tres de cada cuatro pacientes de la Región superan el plazo garantizado en las listas de espera

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia (ADSP-RM) ha denunciado este lunes un "deterioro relevante" en el cumplimiento de las garantías de tiempo máximo de atención sanitaria, tras analizar los últimos datos oficiales de listas de espera correspondientes a diciembre de 2025.

Según la asociación, 111.999 personas (el 54,7% del total) superan el tiempo máximo garantizado para ser atendidas. Si a esta cifra se suman los pacientes que continúan sin cita asignada, el número asciende a 159.266 personas sobre un total de 204.880, lo que supone que el 77,7% no cuenta con una garantía efectiva de acceso en plazo. "Tres de cada cuatro pacientes no tienen asegurado el cumplimiento material del derecho reconocido normativamente", advierte el colectivo.

Denuncian falta de transparencia

La ADSP-RM también alerta de un déficit de transparencia que, a su juicio, impide conocer la demora real que soportan los pacientes. En este sentido, señala que entre 2016 y 2019 el porcentaje medio de personas sin cita en consultas externas era del 14,6%, mientras que desde 2022 se sitúa en el 26,5%, más de diez puntos por encima del periodo prepandémico. En diciembre de 2025, 47.267 personas permanecían sin cita asignada, lo que representa el 23,07% del total. En consultas externas son 25.052 pacientes (22%) y en pruebas complementarias el porcentaje roza el 38%.

La asociación subraya asimismo la falta de información sobre las interconsultas no presenciales (INP). Según expone, no se publican los tiempos de respuesta cuando estas no generan cita presencial, ni se ha aclarado el criterio para iniciar el cómputo de demora cuando finalmente se programa una consulta. Tampoco se detalla qué áreas y especialidades las utilizan como vía obligatoria de acceso.

En cuanto a la distribución territorial, la ADSP-RM sostiene que las desigualdades entre áreas sanitarias son "estructurales y graves". En consultas externas, la demora media oscila entre 41 y 142 días, con diferencias superiores a 100 días entre territorios. En lista quirúrgica la brecha alcanza los 79 días, mientras que en pruebas complementarias supera las tres semanas. El porcentaje de pacientes sin cita varía, además, entre el 2% y el 57%, según el área de salud.

Ante esta situación, la asociación reclama mayor transparencia en el funcionamiento de las interconsultas no presenciales, una reducción "significativa y calendarizada" del porcentaje de pacientes sin cita y la publicación de datos sobre demoras en atención primaria, salud mental, unidades del dolor y programas de cribado poblacional. Asimismo, pide la puesta en marcha de planes de choque específicos para reducir las brechas territoriales mediante el refuerzo de recursos y mecanismos regionales de compensación.

"Sin transparencia no existe rendición de cuentas ni evaluación posible. Sin medidas correctoras activas, la desigualdad territorial seguirá consolidándose", concluye la ADSP-RM.