Del temporal de viento a las lluvias de barro: así evolucionará el tiempo esta semana en la Región de Murcia

Marzo arranca en la Región de Murcia mirando al cielo y, sobre todo, al viento. El mes se estrena con aviso amarillo en buena parte del territorio, rachas intensas en el noreste y mala mar en la costa. Tras un inicio marcado por el temporal y el polvo en suspensión, la inestabilidad irá ganando terreno hasta dejar lluvias más generalizadas a partir del jueves, con un ambiente progresivamente más fresco.

Martes: viento fuerte y temporal marítimo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este martes el aviso amarillo por rachas de hasta 70 kilómetros por hora en el Campo de Cartagena, Mazarrón y el Altiplano. En el litoral, el aviso estará vigente desde las 08.00 horas hasta la medianoche; en el Altiplano comenzará a las 10.00 horas. La probabilidad del fenómeno se sitúa entre el 40% y el 70%.

También habrá aviso amarillo por fenómenos costeros en el Campo de Cartagena y Mazarrón durante toda la jornada, así como en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas desde las 16.00 horas. Se prevé viento del nordeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de entre dos y tres metros.

Mapa de alertas para este martes en la Región / Aemet

Los cielos estarán nubosos, con nubes bajas y brumas matinales que podrían dejar precipitaciones débiles y dispersas en el interior. Además, habrá polvo en suspensión, con posibilidad de depósitos de barro. Las temperaturas subirán en general, salvo las máximas en el Altiplano, que podrían descender ligeramente.

Temperaturas martes:

Murcia: 10/22ºC

10/22ºC Lorca: 10/21ºC

10/21ºC Cartagena: 14/18ºC

14/18ºC Caravaca: 6/17ºC

6/17ºC Yecla: 7/14ºC

Miércoles: persiste el viento y llegan chubascos

El miércoles continuará el protagonismo del viento del noreste, con rachas muy fuertes en el Altiplano y el litoral. El aviso amarillo por viento seguirá activo hasta las 18.00 horas en el Altiplano y hasta las 15.00 en el Campo de Cartagena y Mazarrón. El aviso costero en Cartagena y Mazarrón se mantendrá hasta las 08.00 horas.

Los cielos estarán nubosos, tendiendo a cubrirse más por la tarde, cuando se esperan chubascos. Se mantendrá el polvo en suspensión y podrían producirse nuevas lluvias de barro. Las temperaturas registrarán un ligero descenso o se mantendrán sin cambios.

Temperaturas miércoles:

Murcia: 11/21ºC

Lorca: 7/18ºC

Cartagena: 14/17ºC

Caravaca: 5/16ºC

Yecla: 8/14ºC

Jueves: lluvias en toda la Región

El jueves la inestabilidad será más acusada. Se esperan cielos cubiertos y chubascos en toda la Región, con posibilidad de tormentas en el Altiplano, el Noroeste y Lorca. Las temperaturas descenderán y el viento soplará flojo del noroeste, ocasionalmente moderado.

Temperaturas jueves:

Murcia: 9/17ºC

Lorca: 6/19ºC

Cartagena: 12/16ºC

Caravaca: 3/15ºC

Yecla: 8/14ºC

Viernes: ambiente más fresco y nuevas precipitaciones

El viernes continuará el tiempo inestable, con cielos muy nubosos y nuevos chubascos. Las mínimas subirán ligeramente, mientras que las máximas bajarán en el valle del Guadalentín y apenas variarán en el resto. El viento será flojo y variable.

Temperaturas viernes:

Murcia: 10/18ºC

Lorca: 8/15ºC

Cartagena: 11/17ºC

Caravaca: 6/14ºC

Yecla: 7/14ºC

Noticias relacionadas

La semana, en definitiva, estará marcada por un inicio ventoso y marítimamente complicado, seguido de lluvias más generalizadas y un descenso térmico que devolverá un ambiente más propio de finales de invierno.