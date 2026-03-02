Sanidad
El SMS resuelve las oposiciones convocadas en 2022 para una decena de categorías sanitarias
Los facultativos que han superado el proceso disponen de un mes de plazo para tomar posesión de sus puestos en la sanidad pública regional
El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha resuelto el proceso convocado en diciembre de 2022 para cubrir distintas plazas de una decena de especialidades facultativas mediante personal estatutario fijo.
Para ello, este lunes se han publicado las resoluciones correspondientes a las categorías de Anestesiología y Reanimación; Cardiología; Cirugía General y del Aparato Digestivo; Cirugía Ortopédica y Traumatología; Farmacia Hospitalaria; Medicina Física y Rehabilitación; Radiodiagnóstico; Psiquiatría; Psicología Clínica; Microbiología y Parasitología; y Oftalmología, con las que se nombra personal estatutario fijo del Servicio Murciano de Salud a las personas que figuran en ellas.
Fue en diciembre de 2022 (BORM número 293 de 21 de diciembre) cuando el gerente del SMS convocó las pruebas selectivas por los turnos de acceso libre y promoción interna -en función de cada caso- para el ingreso en la categoría estatutaria de Facultativo Sanitario Especialista en cada una de las once especialidades mencionadas.
Ahora, una vez que ha concluido el proceso selectivo correspondiente a tal convocatoria y que las personas seleccionadas han acreditado cumplir con los requisitos exigidos en esta, la directora gerente del SMS, Isabel Ayala, ha procedido a realizar el nombramiento como personal estatutario fijo de los seleccionados.
Las resoluciones recogen que los interesados disponen del plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, para tomar posesión de los puestos adjudicados.
Las convocatorias a las que hace referencia son:
- Anestesiología y Reanimación (acceso libre y promoción interna).
- Cardiología (acceso libre).
- Cirugía General y del Aparato Digestivo (acceso libre).
- Cirugía Ortopédica y Traumatología (acceso libre y promoción interna).
- Farmacia Hospitalaria (acceso libre).
- Medicina Física y Rehabilitación (acceso libre).
- Radiodiagnóstico (acceso libre).
- Psiquiatría (acceso libre).
- Psicología Clínica (acceso libre y promoción interna).
- Microbiología y Parasitología (acceso libre).
- Oftalmología (acceso libre).
- Vuelve el tiempo invernal a la Región de Murcia: llegan lluvias y bajan las temperaturas
- En directo: Villarreal B-Real Murcia
- ¿Una futura central nuclear a las puertas de la Región de Murcia?
- Las familias murcianas podrán cobrar hasta 200 euros al mes por hijo con la nueva ayuda que prepara el Gobierno
- El gato montés, un fantasma en Sierra Espuña en riesgo de declive
- Seis planetas se alinean el 28 de febrero y Murcia tiene los mejores cielos para verlos
- Abascal fulmina a Antelo con la dimisión en bloque de todo el comité regional de Vox
- El viento vuelve otra vez a la Región de Murcia: alerta amarilla el próximo martes