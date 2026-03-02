El SMS resuelve las oposiciones convocadas en 2022 para una decena de categorías sanitarias

El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha resuelto el proceso convocado en diciembre de 2022 para cubrir distintas plazas de una decena de especialidades facultativas mediante personal estatutario fijo.

Para ello, este lunes se han publicado las resoluciones correspondientes a las categorías de Anestesiología y Reanimación; Cardiología; Cirugía General y del Aparato Digestivo; Cirugía Ortopédica y Traumatología; Farmacia Hospitalaria; Medicina Física y Rehabilitación; Radiodiagnóstico; Psiquiatría; Psicología Clínica; Microbiología y Parasitología; y Oftalmología, con las que se nombra personal estatutario fijo del Servicio Murciano de Salud a las personas que figuran en ellas.

Fue en diciembre de 2022 (BORM número 293 de 21 de diciembre) cuando el gerente del SMS convocó las pruebas selectivas por los turnos de acceso libre y promoción interna -en función de cada caso- para el ingreso en la categoría estatutaria de Facultativo Sanitario Especialista en cada una de las once especialidades mencionadas.

Ahora, una vez que ha concluido el proceso selectivo correspondiente a tal convocatoria y que las personas seleccionadas han acreditado cumplir con los requisitos exigidos en esta, la directora gerente del SMS, Isabel Ayala, ha procedido a realizar el nombramiento como personal estatutario fijo de los seleccionados.

Las resoluciones recogen que los interesados disponen del plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, para tomar posesión de los puestos adjudicados.

Las convocatorias a las que hace referencia son:

