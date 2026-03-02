Salud inicia una nueva actividad del programa Activa para pacientes con esclerosis múltiple

La Consejería de Salud ha puesto en marcha una nueva actividad dentro del programa Activa dirigida específicamente a pacientes diagnosticados de esclerosis múltiple, con el objetivo de mejorar su salud física y psicológica a través del ejercicio físico prescrito por profesionales del Servicio Murciano de Salud (SMS).

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, asistió a una de las sesiones de este nuevo grupo, que comenzó su actividad en diciembre y cuenta inicialmente con la participación de 15 personas. Según destacó, esta iniciativa “ejemplifica un modelo de sanidad proactiva que integra salud, prevención y terapia”, al incorporar el ejercicio físico como parte del abordaje integral de la enfermedad.

En la Región de Murcia, alrededor de 1.200 personas están diagnosticadas de esclerosis múltiple y realizan seguimiento en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, centro de referencia nacional (CSUR) en esta patología. Se estima que cerca de 700 pacientes podrían beneficiarse de esta nueva actividad, dependiendo del grado de evolución de la enfermedad y de sus condiciones físicas.

El programa cuenta con un protocolo específico de prescripción que adapta el ejercicio a las características de estos pacientes. Entre los beneficios se encuentran la reducción de síntomas frecuentes como la fatiga o las alteraciones de la marcha, así como la prevención de comorbilidades vasculares y metabólicas que pueden agravar la evolución de la enfermedad.

Las sesiones se desarrollan en el edificio Polivalente del Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia, en virtud del convenio de colaboración existente con la Comunidad Autónoma para el uso compartido de espacios. El programa es gratuito y tiene una duración de seis meses, durante los cuales los participantes realizan ejercicio tres días por semana bajo la supervisión de un profesional en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

Activa se desarrolla actualmente en colaboración con 17 ayuntamientos, cuenta con 38 grupos y cerca de 700 pacientes activos. Desde su creación en 2010, cerca de 12.000 personas han pasado por este recurso, que ahora suma a la Unidad de Esclerosis Múltiple a sus especialidades, junto a Atención Primaria, Salud Mental, Cardiología y Oncología.