La Región de Murcia llega al mundo Pokémon con su propio videojuego

"¡Hola! ¡Perdona por la espera! ¡Estás en el mundo de los Pokémon! Me llamo Oak. Pero me llaman Profesor Pokémon. Este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon". Este el diálogo con el que te recibe uno de los primeros juegos de la franquicia japonesa, que el pasado viernes cumplió 30 años.

Un aniversario que en la Región de Murcia, los fans celebran especialmente, gracias a la creación de un videojuego en el que Ash Ketchum y Pikachu, los protagonistas de la serie y películas animadas que se emitieron en España, ceden el testigo a los murcianos, para que ellos sean los encargados de pelear por alzarse por el título de maestro Pokémon.

Hace unos días, la Región de Murcia también llegó a la mítica saga de videojuegos de Nintendo, gracias a la primera versión del juego creado por un fan murciano de esta saga. Pokémon Hurtea, ya está disponible para todo el mundo, ya que es gratuito y se puede disfrutar en móvil u ordenador.

Los protagonistas huertanos del videojuego Pokémon Hurtea. / Eric Espejo, @PkmHurtea, en X

A pesar de que el juego disponible por el momento sea una ‘demo’, los jugadores tienen a su disposición hasta tres medallas de gimnasio para poder conseguir y, de esta manera, avanzar en su camino a llegar a la Liga Pokémon de Yecla.

Para ello, tendrán que iniciar su aventura en Bullas, en la que el profesor Oak, uno de los personajes más famosos de la franquicia nipona, cambia su laboratorio en la región japonesa de Kanto por el Museo del Vino de la ciudad del Noroeste para entregarle su primer pokémon al protagonista del juego.

Tras este primer evento, los jugadores deberán recorrer ciudades como Cehegín, Caravaca de la Cruz, Mula, Murcia, Archena o Cieza. Además, en cada uno de estos lugares, se incluyen escenarios de los monumentos o espacios más representativos de cada zona acompañado de imágenes reales e información de cada paraje a la que el jugador puede acceder libremente.

Una parte de la representación de Cieza en el juego. / Eric Espejo, @PkmHurtea, en X

Algunos ejemplos son la plaza del Alpargatero en Cehegín, la cruz de Caravaca, el castillo de Mula, el balneario de Archena, o la sardina del río Segura a su paso por Murcia. Por el mapa también hay ubicaciones naturales que ofrecen estas mismas prestaciones, como el Salto del Usero en Bullas.

No solo se han incluido los escenarios de la Región, su creador, Eric Espejo, ha añadido también pokémon personalizados que habitan Hurtea como ‘Lemonico’, que el jugador puede atrapar para que le ayuden a obtener las medallas de gimnasio. Según Espejo, su propósito es "crear hasta 150 pokémon exclusivos de la Región de Murcia".

Asimismo, también planea "seguir ampliando pueblos y ciudades ya existentes con eventos, tradiciones y detalles propios de cada lugar para que sea más fiel a la realidad". Para lograr este objetivo, Espejo solicita la ayuda de toda persona que quiera ayudarle a mejorar Pokémon Hurtea, con comentarios o sugerencias, a través de su perfil en X (@PkmHurtea) o el blog del juego, en el que se puede descargar (https://umbreonumbreoff.blogspot.com/).

Lemonico, uno de los pokémon exclusivos del videojuego. / Eric Espejo, @PkmHurtea, en X

Un proyecto entre amigos

Eric Espejo, natural de Bullas, tiene 26 años y es el creador en solitario de este juego de Pokémon basado en la Región, que ha podido diseñar "sin tener formación previa". Afirma que "he ido aprendiendo a base de experimentar y mirar algún tutorial".

En sus orígenes, Pokémon Hurtea, surgió, según su creador, "como un proyecto entre amigos para darles una sorpresa". "En principio quise hacer una historia basada en ellos y me pareció buena idea recrear nuestras casas en un juego", explica Espejo.

Mi intención es promocionar la Región para que los jugadores visiten los lugares en persona Eric Espejo — Creador de Pokémon Hurtea

Más tarde, comenta que le pareció "buena idea incluir la Comunidad en el mundo Pokémon, y así dar visibilidad a los pueblos y lugares preciosos que ofrece la Región de Murcia". Para ilustrar esta tarea en los píxeles, su videojuego empezó como "un juego personal" y "se convertirá en un juego destinado a recrear Murcia y sus tradiciones". Esta es la razón del nombre elegido para el juego ‘Hurtea’ hace referencia a la huerta de Murcia y a la fiesta del Bando de la Huerta, así como otras que estén relacionadas con este patrimonio regional.

La sardina en el río a su paso por Murcia en el juego. / Eric Espejo, @PkmHurtea, en X

Su intención, indica, es "además de seguir mi sueño y crear mi propio juego de Pokémon, promocionar la Región para que los jugadores vengan a visitar los lugares en persona". De momento, el juego ya ha aparecido en una conferencia de videojuegos creados por la comunidad de seguidores de Pokémon en España llamado ‘Fangames Direct’, del que dice haber sido bien recibido y que ha sido seguido por diferentes creadores de contenido en Internet dedicados a los videojuegos.

Desarrollo

Esta primera versión incluye siete pueblos o ciudades, rutas como la Vía Verde del Noroeste que conecta Murcia y Caravaca de la Cruz en el videojuego al igual que en la vida real, o la Peña Rubia de Cehegín; eventos, personajes y objetos nuevos, como la ‘Huerta Ball’, un dispositivo que funciona especialmente bien para atrapar los pokémon exclusivos de la Región de Murcia.

Para completar esta fase ‘demo’ de Pokémon Hurtea, Espejo señala que ha tardado "un año y medio" y estima que hacer la versión final de este juego le llevaría "dos años más, en caso de seguir combinando estudios y trabajo". Además, para mejorar las prestaciones del juego, Espejo se estaría planteando matricularse en un curso de creación de videojuegos.

El mapa regional en el juego. / Eric Espejo, @PkmHurtea, en X

Otra de las iniciativas en las que está trabajando para mejorar el juego y compartirlo con todos los jugadores es una rama del proyecto llamada ‘Repoblemos Hurtea’. Esta idea, explica que "nace del deseo de mucha gente de verse a si misma en un juego de Pokémon, vi mucha ilusión en mis amigos al verse en el juego, así que, ya que la región está basada en lugares reales, quiero ofrecerle la oportunidad a todo el que quiera de ser los habitantes de un pueblo del propio juego".

Para participar en el juego y ser un habitante más de la región de Hurtea, tan solo hay que entrar al blog oficial del videojuego y rellenar un formulario en línea. Una vez estén preparados los habitantes, Espejo asegura que "se habilitará una ciudad que aún no ha sido incluida en el juego, que podría ser Alcantarilla o Alhama de Murcia en la que los participantes del formulario figuren como habitantes del propio videojuego".