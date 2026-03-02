Recaudación justa y lucha contra el fraude, las claves del nuevo Plan Estratégico de la Agencia Tributaria de la Región

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, presidió este lunes por la tarde la presentación del Plan Estratégico de la Agencia Tributaria 2025-2028, una herramienta que plantea 3 ejes estratégicos y 42 programas concretos "para construir un modelo fiscal basado en la moderación fiscal, la confianza de empleados y contribuyentes y la seguridad jurídica y normativa".

En cuanto a los ejes estratégicos, el primero de ellos pasa por garantizar una recaudación justa y eficiente para sostener y reforzar los servicios públicos esenciales, promoviendo el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y combatiendo el fraude.

El segundo eje es el Plan de Calidad, que se encargará de trazar la manera en la que se alcanzará ese objetivo de transmitir confianza. Para ello, el Plan contiene hasta 42 medidas concretas y proyectos transformadores y ágiles entre los que figuran por ejemplo la digitalización; la carpeta del contribuyente; el diseño y evaluación de la medición del sistema de medición de cargas de trabajo y de dirección por objetivos integrados en la Plataforma 360; el despliegue de un órgano consultivo con ayuntamientos o el laboratorio tributario.

El tercer eje se refiere a las personas, tanto empleados públicos como usuarios y contribuyentes, y para conocer sus necesidades y poder plantear soluciones a los retos, el Plan incluye la realización de encuestas periódicas, tanto entre trabajadores como entre usuarios, así como otras medidas como la formación en competencias clave.