Este es el pueblo de Murcia donde más creció la criminalidad en 2025: los delitos repuntan más de un 15%

El Ministerio del Interior no trae buenas noticias para la Región de Murcia en la publicación trimestral del Balance de Criminalidad. Según se puede leer en sus páginas, la Comunidad llegó a registrar 23 asesinatos consumados (fue un año de récord en materia criminal) y hasta 80 episodios de tentativa de homicidio en 2025.

El documento expone en la categoría de ‘homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa’ que, en relación con 2024 (69 intentos), la cifra se incrementó un 15,9%

Pero no se queda ahí, en el mismo informe se puede ver cuáles fueron los municipios en los que más aumentó la criminalidad. Junto a este apartado, el balance destaca otros muchos tipos de delincuencia: agresiones, robos, secuestros o ciberdelitos, entre otros.

Mazarrón, el municipio donde más creció la criminalidad

El balance que Interior puso a disposición del ciudadano permite segmentar la delincuencia de la Región de Murcia en municipios. De tal modo, que es sencillo conocer cuáles fueron los que más incrementaron sus cifras.

Cabe destacar, que el Balance de Criminalidad del departamento que dirige Grande-Marlaska no recoge los ilícitos de municipios pequeños. Para entrar en el informe, la población debe llegar a 20.000 habitantes.

La primera posición (en cuanto a municipios donde más subió la criminalidad) la ostenta Mazarrón, con un total de 2.028 delitos en su territorio (2025). En 2024 alcanzó la cifra de 1.759, por tanto, el pueblo costero acumuló una subida del 15,3%. La medalla de plata fue para Totana, donde los ilícitos se incrementaron un 12,6% respecto a 2024, mientras que el tercer puesto es para Águilas, con una subida del 10,8% de los delitos de un año para otro.

Al diseccionar el informe del Ministerio del Interior también se puede ver en qué pueblos de la Región bajaron más los delitos. Donde más se redujeron fue en Cieza, pueblo en el que los delitos descendieron un 12,7% en un año.

La Guardia Civil intercepta uno de los mayores alijos de éxtasis en Mazarrón. / Guardia Civil

Un hallazgo macabro en Mazarrón

Según las cifras que maneja Interior, en Mazarrón hubo en 2025 siete intentos de asesinato, mientras que en el mismo periodo de 2024 no hubo ninguno. En cuanto a los crímenes consumados, el municipio sufrió uno de los casos más sonados del todo el año criminal de la Comunidad.

El verano 2025 estaba dando sus últimos coletazos cuando la Guardia Civil hacía el macabro hallazgo: dos cadáveres en una vivienda de Mazarrón. Se trataba de los restos mortales de los amigos José Patricio Chango Heredia, de 43 años, y Edwin Guillermo Cambal Chicaiza, de 32, que habían sido asesinados y escondidos en una casa de Camposol.

A los hombres se les perdió la pista en primavera. Se esfumaron el mismo día: un martes de abril, después de su jornada de trabajo. De momento, hay dos detenidos (y se busca a un tercero) por este doble crimen.

Bajan los robos con fuerza en domicilios

No todo fueron malas noticias para el pueblo costero. El informe indica que el número de 'robos con violencia e intimidación' (-13,3%), los 'robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones' (-22,5%) y los 'robos con fuerza en domicilios' (-25,5%) bajaron ostensiblemente.

En cambio, los hurtos, que son las sustracciones en las que no se empleó fuerza o intimidación, subieron ligeramente: de los 337 casos en 2024 a los 378 de 2025.

En el resto de delitos, el municipio alcanzó las 51 riñas tumultuarias, 20 delitos contra la libertad sexual (17 en 2024) y cuatro agresiones sexuales con penetración (dos en el año anterior).