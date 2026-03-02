Polvo sahariano en la Región de Murcia: aviso hasta el miércoles por el empeoramiento de la calidad del aire

Las consejerías de Medio Ambiente y Salud han advertido este lunes de un episodio de intrusión de polvo sahariano que afectará a la Región de Murcia desde hoy hasta el miércoles 4, con impacto en la calidad del aire por el aumento de partículas en suspensión.

Según los modelos consultados por la Dirección General de Medio Ambiente, en la Región se esperan concentraciones de polvo en superficie de entre 5 y 50 μg/m³, un rango que podría traducirse en un incremento de los niveles de PM10 y PM2.5 registrados por la Red de Calidad del Aire. La previsión, no obstante, puede variar y la Administración no descarta que los valores aumenten en próximas actualizaciones.

El episodio de calima puede extenderse hasta el 4 de marzo

Menos actividad al aire libre y control de la ventilación

A partir de las predicciones de la Aemet, la Consejería de Salud ha difundido una serie de medidas preventivas para proteger a las personas de riesgo. Entre ellas, evitar la actividad física, reducir las salidas innecesarias y no practicar deportes de alta intensidad, especialmente en personas con patologías respiratorias.

Salud recuerda además que, ante síntomas como dificultad para respirar o malestar cardíaco (sibilancias o palpitaciones), se debe consultar con un profesional sanitario y priorizar desplazamientos cortos y que requieran menos esfuerzo.

Como norma general, se aconseja a la población más vulnerable minimizar las salidas y, si es necesario permanecer en el exterior, utilizar mascarilla FFP2 como medida de protección.

También se recomienda evitar viajes por vías principales en los periodos en los que, de forma general, las concentraciones de polvo suelen ser más altas —a primera hora de la mañana y al final de la tarde—, coincidiendo con los tramos de mayor tráfico.

Vázquez: "Más red de control y anticipación ante una normativa europea más exigente"

El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, ha vinculado este tipo de episodios con las líneas de trabajo impulsadas desde el inicio de legislatura en materia de calidad del aire. En sus declaraciones, subrayó que la Consejería ha ampliado la red de vigilancia y que la Región contará con una estación de fondo del Ministerio, lo que permitirá comparar los valores de las estaciones con niveles de referencia y afinar el diagnóstico sobre la calidad del aire.

Vázquez destacó que la monitorización se apoya también en modelos predictivos remitidos desde el Ministerio, claves para interpretar los aportes no antropogénicos, especialmente los relacionados con intrusiones de polvo sahariano, que elevan el nivel de partículas.

El consejero señaló además que la Administración regional mantiene contacto con Salud Pública y que se está reforzando la difusión de información a la ciudadanía a través de redes sociales, medios de comunicación y ayuntamientos, a quienes corresponde aplicar medidas restrictivas destinadas a reducir las emisiones humanas y evitar que se agrave el episodio.

En este contexto, recordó que el año pasado no se registraron superaciones de los límites legales en la Región de Murcia, pero anunció la próxima presentación de un plan de actuación a corto plazo ante episodios de contaminación y una estrategia regional de calidad del aire, con el objetivo de anticiparse a una normativa europea que será "más exigente" en los próximos años.

Información en tiempo real y coordinación con los ayuntamientos

La Consejería de Medio Ambiente recuerda que la ciudadanía puede consultar la situación de la calidad del aire en la Región a través del portal sinqlair.carm.es/calidadaire/. Además, el Índice de Calidad del Aire Municipal, desarrollado por el Grupo de Modelización Atmosférica Regional de la Universidad de Murcia, permite revisar el estado actual y la predicción a 24 horas por municipios.

En paralelo, Medio Ambiente mantiene comunicación con las administraciones locales para informar de los niveles de actuación previstos en el Protocolo Marco de Actuación Municipal ante episodios de contaminación por PM10, en función de los registros de las doce estaciones de medición de la Comunidad.

Presencia africana sobre la Península y Canarias

Los modelos consultados sitúan la presencia de masas de aire africano sobre la Península Ibérica hasta el 2 de marzo de 2026. Para esas fechas, se contempla un escenario de concentraciones de polvo de:

5-200 µg/m³ en Canarias ,

, 5-50 µg/m³ en el suroeste, sureste y centro peninsular ,

, 5-20 µg/m³ en el este, norte y noreste.

En paralelo, la comparación de modelos del Barcelona Dust Regional Center coincide en la posibilidad de una intrusión africana en esos mismos días, con rangos similares. También el servicio europeo Copernicus (CAMS) apunta a la llegada de aire africano a la Península, aunque con valores más moderados en superficie, de 5-30 µg/m³ para el suroeste, sureste y centro.

Por su parte, el modelo SKIRON amplía el abanico y contempla concentraciones más elevadas en determinados puntos, con posibilidad de alcanzar en el sureste peninsular valores de 1-100 µg/m³, además de prever depósito seco sobre Canarias y el sur y centro de la Península, y deposición húmeda en diversas zonas si se producen precipitaciones.