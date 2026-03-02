Multas de hasta 150.000 euros para los propietarios murcianos de alquileres de corta duración que no han presentado este documento antes de marzo

Si estás en disposición de una vivienda que alquilas por días o semanas, ya sea para turistas, estudiantes o trabajadores desplazados, y vives en la Región de Murcia, debes saber que la semana pasada (febrero) era la última oportunidad que tenías para presentar un documento crucial.

La normativa obliga a todos los titulares de inmuebles inscritos en el Registro Único de Arrendamientos a presentar el llamado Modelo Anual Obligatorio, un documento que recoge toda la actividad del alquiler de corta duración correspondiente al año 2025. La novedad es que es la primera vez que se exige su presentación, y muchos propietarios todavía no saben que existe.

¿Qué es exactamente este modelo y quién tiene que presentarlo?

El citado modelo nació al amparo del Real Decreto 1312/2024 y regula el procedimiento del Registro Único de Arrendamientos, y de una Orden Ministerial del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana publicada el pasado 31 de diciembre de 2025. Esta orden fija que la presentación deberá realizarse cada año durante el mes de febrero, siendo 2026 el primer ejercicio en el que resulta exigible.

La obligación de tener este documento en orden alcanza a todos los propietarios que cuenten con un Número de Registro Único de Alquiler, sin importar cuántas noches haya sido alquilado ni durante cuánto tiempo. Aunque el piso solo se alquilara un fin de semana en todo el año, el modelo hay que presentarlo igualmente.

De acuerdo con la información de Fotocasa, el objetivo "es recabar información básica y homogénea sobre el alquiler de corta duración en toda España". No se trata de un nuevo impuesto ni genera cargas tributarias adicionales, sino de un trámite puramente informativo. Tampoco exime de las obligaciones fiscales ya existentes.

En cuanto al tipo de alquiler es indiferente: turístico, vacacional, laboral, por estudios o por motivos médicos. Si es de corta duración y el inmueble está registrado, hay que cumplir con este trámite.

Las sanciones que pueden caer si no lo presentas: hasta 150.000 euros

A continuación, llega el verdadero riesgo. Los propietarios que incumplan con la presentación del Modelo Anual Obligatorio se exponen a consecuencias que van mucho más graves que un simple aviso.

En primer lugar, pueden recibir requerimientos administrativos. Si estos no se atienden, entran en juego las multas: en función de la normativa de cada comunidad autónoma, las sanciones económicas pueden oscilar entre los 3.000 y los 150.000 euros.

Pese a ello, el impacto económico no es el único castigo. La Administración central puede retirar el número de registro, impidiendo operar legalmente en el mercado del alquiler de corta duración en todo el país. Al mismo tiempo, los anuncios publicados en plataformas digitales, como los que se encuentran en Airbnb o Booking, podrían ser eliminados directamente.

Cómo y dónde presentarlo antes de que acabe el plazo

El modelo puede presentarse de dos formas:

De manera online , a través de la sede electrónica de los Registradores.

, a través de la sede electrónica de los Registradores. De forma presencial, en el Registro de la Propiedad o de Bienes Muebles donde esté inscrito el inmueble.

El formulario para llevar a cabo el registro pide los datos del propietario, la identificación de la finca, la actividad desarrollada durante el año anterior, el número de huéspedes, y las fechas de entrada y salida de cada estancia. Los modelos estaban disponibles para su descarga en la sede electrónica correspondiente.

El trámite no implicaba coste económico alguno, pero su omisión, tanto deliberada como no, puede resultar enormemente costosa.