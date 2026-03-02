Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alergia MurciaHomicidios MurciaSeguridad MurciaPokemon MurciaReal MurciaFC Cartagena
instagramlinkedin

Gastronomía

La ensalada murciana del Torremolinos pone rumbo al Nacional de Tapas tras triunfar en el certamen regional de HoyTÚ

La propuesta de Gustavo Alejandro y Mari Cruz Marco se impone en el CCT y sellan el billete para representar a la Región en el Campeonato Oficial de 2027

Carmen Conesa, junto a los tres primeros clasificados en la final del Concurso Regional de la Tapa que organiza HoyTú

Carmen Conesa, junto a los tres primeros clasificados en la final del Concurso Regional de la Tapa que organiza HoyTú / CARM

Joaquín Vallés

Una tapa elaborada a partir de tomate y huevo, presentada como reinterpretación de la clásica ensalada murciana, se ha alzado este lunes con el primer premio del III Campeonato Regional de Tapas HoyTÚ. La propuesta, firmada por Gustavo Alejandro y Mari Cruz Marco, del restaurante Torremolinos de Murcia se impuso en la final celebrada en el Centro de Cualificación Turística.

Con este reconocimiento, los ganadores obtienen el pase para representar a la Región en el Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos de Hostelería de España 2027. El segundo y tercer puesto fueron para La Tasca de Noah y Arrea, respectivamente.

El segundo y tercer puesto fueron para La Tasca de Noah y Arrea, respectivamente

La entrega de premios contó con la presencia de la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, quien felicitó tanto al equipo vencedor como al conjunto de participantes y destacó "el alto nivel gastronómico de la Región y la relevancia del formato tapa, capaz de concentrar en un solo bocado la identidad y la esencia de los ‘1.001 Sabores'".

Ocho establecimientos en competición

El certamen reunió a ocho locales, seleccionados previamente por la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo, HoyTÚ: Torremolinos, Alta Costura, Parloteo de la Cava, La Tasca de Noah, Arrea, La Gamberra Burger, Casa Victoria y La Posada de los Habaneros.

En esta edición, el campeonato se ha fusionado con el concurso Mejor Tapa del Año de Estrella de Levante, con el objetivo de unificar ambos certámenes y designar a un único representante regional para la competición nacional.

Embajadores gastronómicos

Además del pase al campeonato estatal, los ganadores asumirán un papel de promoción de la cocina regional: elaborarán 500 tapas con motivo del Día Mundial de la Tapa, participarán en la Gala anual de Hostelería y Turismo de HoyTÚ y actuarán como embajadores de la gastronomía murciana en diferentes acciones vinculadas al sector.

Carmen Conesa destaca el "alto nivel" y el tirón de los ‘1.001 Sabores’ en formato tapa

La iniciativa está patrocinada por el Instituto de Turismo de la Región de Murcia, a través de la marca ‘1.001 Sabores Región de Murcia’. Conesa recordó también el impulso de la gastronomía como uno de los ejes del Plan Estratégico de Turismo 2022-2032, y subrayó su peso económico en la Comunidad: más de 48.000 empleos y un impacto estimado de 700 millones de euros ligado a actividades gastronómicas.

Así fue la final

La competición se desarrolló en una única fase. El primer concursante comenzó a cocinar a las 9.30 horas, incorporándose el resto cada diez minutos. Cada participante dispuso de 30 minutos para elaborar y emplatar siete tapas, además de 10 minutos para presentar la propuesta y explicar el maridaje ante el jurado.

Noticias relacionadas

El tribunal, formado por profesionales de cocina y expertos gastronómicos, valoró aspectos como la presentación, la adecuación al formato tapa, el sabor y la textura, el uso de producto autóctono, la viabilidad en restauración y la originalidad.

TEMAS

  1. Vuelve el tiempo invernal a la Región de Murcia: llegan lluvias y bajan las temperaturas
  2. En directo: Villarreal B-Real Murcia
  3. ¿Una futura central nuclear a las puertas de la Región de Murcia?
  4. Las familias murcianas podrán cobrar hasta 200 euros al mes por hijo con la nueva ayuda que prepara el Gobierno
  5. El gato montés, un fantasma en Sierra Espuña en riesgo de declive
  6. Seis planetas se alinean el 28 de febrero y Murcia tiene los mejores cielos para verlos
  7. Abascal fulmina a Antelo con la dimisión en bloque de todo el comité regional de Vox
  8. El viento vuelve otra vez a la Región de Murcia: alerta amarilla el próximo martes

Este es el pueblo de Murcia donde más creció la criminalidad en 2025: los delitos repuntan más de un 15%

La ensalada murciana del Torremolinos pone rumbo al Nacional de Tapas tras triunfar en el certamen regional de HoyTÚ

La ensalada murciana del Torremolinos pone rumbo al Nacional de Tapas tras triunfar en el certamen regional de HoyTÚ

La Comunidad reclama a Albares más protección para los murcianos atrapados por la guerra en Oriente Próximo

La Comunidad reclama a Albares más protección para los murcianos atrapados por la guerra en Oriente Próximo

Dentro del tronco: así perfora y coloniza el escarabajo perforador los pinos de la Región

Dentro del tronco: así perfora y coloniza el escarabajo perforador los pinos de la Región

Vox: "Puede haber cambios internos, pero la tendencia ascendente es imparable"

Vox: "Puede haber cambios internos, pero la tendencia ascendente es imparable"

La lluvia frena la plaga: la Región de Murcia despliega la mayor intervención forestal de su historia

La lluvia frena la plaga: la Región de Murcia despliega la mayor intervención forestal de su historia

El Cemop vaticina una lucha encarnizada entre PP y Vox para evitar transferencias de más de 40.000 votantes

El Cemop vaticina una lucha encarnizada entre PP y Vox para evitar transferencias de más de 40.000 votantes

Polvo sahariano en la Región de Murcia: aviso hasta el miércoles por el empeoramiento de la calidad del aire

Polvo sahariano en la Región de Murcia: aviso hasta el miércoles por el empeoramiento de la calidad del aire
Tracking Pixel Contents