La ensalada murciana del Torremolinos pone rumbo al Nacional de Tapas tras triunfar en el certamen regional de HoyTÚ

Una tapa elaborada a partir de tomate y huevo, presentada como reinterpretación de la clásica ensalada murciana, se ha alzado este lunes con el primer premio del III Campeonato Regional de Tapas HoyTÚ. La propuesta, firmada por Gustavo Alejandro y Mari Cruz Marco, del restaurante Torremolinos de Murcia se impuso en la final celebrada en el Centro de Cualificación Turística.

Con este reconocimiento, los ganadores obtienen el pase para representar a la Región en el Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos de Hostelería de España 2027. El segundo y tercer puesto fueron para La Tasca de Noah y Arrea, respectivamente.

La entrega de premios contó con la presencia de la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, quien felicitó tanto al equipo vencedor como al conjunto de participantes y destacó "el alto nivel gastronómico de la Región y la relevancia del formato tapa, capaz de concentrar en un solo bocado la identidad y la esencia de los ‘1.001 Sabores'".

Ocho establecimientos en competición

El certamen reunió a ocho locales, seleccionados previamente por la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo, HoyTÚ: Torremolinos, Alta Costura, Parloteo de la Cava, La Tasca de Noah, Arrea, La Gamberra Burger, Casa Victoria y La Posada de los Habaneros.

En esta edición, el campeonato se ha fusionado con el concurso Mejor Tapa del Año de Estrella de Levante, con el objetivo de unificar ambos certámenes y designar a un único representante regional para la competición nacional.

Embajadores gastronómicos

Además del pase al campeonato estatal, los ganadores asumirán un papel de promoción de la cocina regional: elaborarán 500 tapas con motivo del Día Mundial de la Tapa, participarán en la Gala anual de Hostelería y Turismo de HoyTÚ y actuarán como embajadores de la gastronomía murciana en diferentes acciones vinculadas al sector.

Carmen Conesa destaca el "alto nivel" y el tirón de los ‘1.001 Sabores’ en formato tapa

La iniciativa está patrocinada por el Instituto de Turismo de la Región de Murcia, a través de la marca ‘1.001 Sabores Región de Murcia’. Conesa recordó también el impulso de la gastronomía como uno de los ejes del Plan Estratégico de Turismo 2022-2032, y subrayó su peso económico en la Comunidad: más de 48.000 empleos y un impacto estimado de 700 millones de euros ligado a actividades gastronómicas.

Así fue la final

La competición se desarrolló en una única fase. El primer concursante comenzó a cocinar a las 9.30 horas, incorporándose el resto cada diez minutos. Cada participante dispuso de 30 minutos para elaborar y emplatar siete tapas, además de 10 minutos para presentar la propuesta y explicar el maridaje ante el jurado.

El tribunal, formado por profesionales de cocina y expertos gastronómicos, valoró aspectos como la presentación, la adecuación al formato tapa, el sabor y la textura, el uso de producto autóctono, la viabilidad en restauración y la originalidad.