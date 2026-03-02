El Cemop vaticina una lucha encarnizada entre PP y Vox para evitar transferencias de más de 40.000 votantes

El Partido Popular volvería a ganar las elecciones autonómicas si hoy se celebraran elecciones. No obstante, y como venían indicando las últimas encuestas electorales, a mucha más distancia de la mayoría absoluta. En concreto, el Barómetro de Invierno del Cemop refleja que el PP se quedará con 19 diputados de los 21 que tiene su grupo parlamentario, con un 37,7% de los votos (43,3% en 2023).

El segundo partido más votado se encuentra a su derecha: Vox. Uno de cada cuatro murcianos le votaría si se celebraran elecciones (25,7%), alcanzando los 12 escaños, los mismos que el Partido Socialista, que en los últimos treinta años ha sido la segunda formación con más apoyos.

Las pérdidas de los dos partidos mayoritarios se traducen en ganancias para los de Abascal

El PSRM convence al 24,1% de los electores, cuando hace tres años le voto el 25,9% de los murcianos. Pierden un escaño.

Inmóvil se queda el Grupo Mixto, formado en la actualidad por Podemos e Izquierda Unida (IU-V). Mantienen sus dos parlamentarios, aunque bajarían en número de apoyos con respecto a las elecciones del 23 (serían la opción del 4,3%).

Los expertos del Cemop son muy claros al afirmar que "el crecimiento de Vox se explica fundamentalmente por la transferencia directa desde el PP y por la activación de nuevos votantes y antiguos abstencionistas". Este crecimiento, que supone aproximadamente un incremento del 150% sobre su base anterior, "es coherente con el comportamiento observado recientemente en otras comunidades autónomas como Extremadura o Aragón", añaden.

Cerca de 50.000 electores que apoyaron al PP en 2023 manifiestan ahora dudas

La reducción de expectativas del PP respecto al escenario previo al verano de 2025 se explica, según el Cemop, por dos dinámicas principales. La primera, la transferencia bruta hacia Vox: aproximadamente 43.000 electores procedentes del PP se desplazan hacia Vox (de un total de 55.000 transferencias dentro del sistema). Y, la segunda, por el incremento de indecisos entre sus propios votantes: cerca de 50.000 electores que apoyaron al PP en 2023 manifiestan ahora dudas. El PP gana unos 13.000 electores procedentes del PSOE y Vox, y unos 40.000 nuevos votantes o antiguos abstencionistas. Sin embargo, el saldo neto estimado es negativo en torno a 52.000 votos respecto a su base de 2023.

El PSOE transfiere 24.000 electores distribuidos casi por mitades hacia su derecha e izquierda

El PSOE, por su parte, transfiere aproximadamente 24.000 electores distribuidos casi por mitades hacia su derecha e izquierda y acumula alrededor de 45.000 votantes propios que ahora declaran indecisión. Las captaciones son reducidas (en torno a 4.000 electores), aunque suma aproximadamente 24.000 nuevos votantes o antiguos abstencionistas. El saldo neto estimado es negativo en torno a 29.000 electores respecto a su base anterior.

En términos agregados, las pérdidas de los dos partidos mayoritarios se traducen en ganancias para Vox, que desde 2023 acumula captaciones brutas superiores a 85.000 electores (43.000 procedentes del PP y 42.000 entre nuevos votantes y antiguos abstencionistas). Sus pérdidas son relativamente limitadas (9.000 hacia el PP y 18.000 indecisos propios), lo que implica un saldo neto positivo superior a 60.000 electores.

Encuesta previa a la implosión de Vox

Este estudio se realizó entre el 20 de enero y el 6 de febrero de 2026, es decir, semanas antes de que la formación de Santiago Abascal, único que crece con respecto a las últimas elecciones autonómicas, se adentrara en una profunda crisis para cambiar a su líder territorial, José Ángel Antelo.

El Grupo Parlamentario Vox posa para una fotografía la semana pasada en la Asamblea Regional.

Justo la semana pasada, la dirección nacional de Vox transmitía al presidente provincial en Murcia su interés en que renunciara al cargo y, ante su negativa, hacía dimitir a todos los miembros del Comité Ejecutivo Provincial para hacer efectiva su salida. Antelo se mantiene aún como portavoz del grupo parlamentario, pero se espera que la mayoría de sus compañeros decida en los próximos días su sustitución. Su acta de diputado es lo único que no le pueden arrebatar.

Está por ver si este panorama afectaría a las pretensiones de Vox de seguir creciendo en la Región de Murcia, sobre todo ahora que se había consolidado como segunda opción para los murcianos. En otras palabras: habrá que esperar a futuras encuestas para saber si el tirón de Vox en esta comunidad es fruto del trabajo de Antelo o es la figura de Santiago Abascal la que le hace crecer.