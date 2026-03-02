El PP saca pecho del Cemop: "Vox y PSOE solo aspirar a liderar la oposición"

El portavoz del Partido Popular de la Asamblea Regional, Joaquín Segado, valoró los resultados de la última encuesta del CEMOP, de los que destacó que "el PP de Fernando López Miras volvería a ganar las elecciones en la Región de Murcia" aventajando en siete escaños y más de 12 puntos tanto a Vox como al PSOE, "que solo pueden aspirar a disputarse el segundo puesto y a liderar la oposición en la Región".

"Los socialistas de la Región se estancan en el tercer puesto, caen a su nivel más bajo y se arrastran mostrando sus peores resultados de los últimos años", remarcó, achacando este mal resultado a "la sumisión de Francisco Lucas a los castigos de su jefe Sánchez" y a "su silencio ante los casos de corrupción del sanchismo".

El PP recuerda que la encuesta no refleja la crisis de Vox, que podría perjudicarle

Con respecto a los de Abascal, subrayó que "Vox sigue situándose a mucha distancia de un Partido Popular que se muestra fuerte y sólido". Además, recordó que este sondeo se realizó antes de que se hiciese pública la crisis interna de Vox en la Región de Murcia, lo que podría acarrearle consecuencias negativas.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, aseguró que el PSRM "es la única alternativa a las políticas de ultraderecha en la Región". Para ella, las últimas encuestas reflejan que "Vox está devorando al PP" porque "López Miras se limita a cumplir las órdenes de Abascal, mientras abandona sus responsabilidades".

PSOE se considera "única alternativa a las políticas de ultraderecha" y Podemos celebra su consolidación

En este sentido, recordó el polémico incendio de Águilas de hace pocas semanas para recalcar que "la falta de gestión del Gobierno regional está poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos", y aprovechó para pedir, una vez más, la dimisión del consejero responsable de Seguridad y de Emergencias, Marcos Ortuño.

Por su parte, el secretario de Comunicación de Podemos en la Región de Murcia, Víctor Egío, declaró que el mantenimiento de sus dos diputados "demuestra que hay un espacio de izquierdas consolidado en la Región y que esta coalición es la que está trayendo a la Asamblea y a las instituciones los verdaderos problemas de la gente, como la crisis de la vivienda, la proliferación de macroplantas de biogás o la contaminación de los suelos agrícolas del Campo de Cartagena por residuos mineros".

Vox sigue despreciando los resultados de estos barómetros porque "no reflejan la realidad"

El portavoz adjunto del Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, eludió referirse a la grave crisis de su partido. A través de un comunicado, denunció que el Cemop "no refleja la realidad de los ciudadanos" e insistió, como hace cada vez que se publica un sondeo, en que "en Vox no creemos en las encuestas" porque "la verdadera encuesta está en la calle, escuchando los problemas reales de todos los ciudadanos".

El diputado de Vox Antonio Martínez Nieto, tras una comisión, declaró que el crecimiento es "impresionante" y que, aunque pueda "haber cambios internos en estructuras orgánicas" —en referencia al descabezamiento del partido—, esta tendencia es "imparable".