Empresarios murcianos que comerciaban con Irán: "Sabíamos que nuestras operaciones con el país podrían estar bajo vigilancia de la CIA o el Mossad"

La murciana Sanidad Agrícola Econex S.L, con sede en El Siscar de Santomera, es una de las empresas de la Región que venía manteniendo una relación comercial estable y consolidada con el país de Irán. Su gerente, Francisco Martínez, llevaba desde el año 2011 exportando sus productos al territorio de Oriente Próximo. Con los ataques que el país ha sufrido en los últimos días, lógicamente, le preocupa cómo pueda afectar el volumen de negocio y los productos que vendía. Lo que sí tiene claro es que entre los más de 60 países a los que venía exportando su negocio, no ha encontrado a gente "con más seriedad empresarial que los iraníes", resalta.

¿Cuándo comenzaron sus relaciones comerciales con Irán y cómo han evolucionado?

Es una relación antigua que comenzó en 2011 y se ha ido fortaleciendo con los años. De la mano de la Cámara de Comercio de Murcia hemos realizado dos misiones comerciales. Además, hemos hecho otros dos viajes por nuestra cuenta para visitar a nuestros clientes, que básicamente son los mismos de siempre, aunque cada vez tenemos más relación con ellos y mayor dependencia comercial.

¿Qué es exactamente lo que venden a este país?

Somos una empresa de investigación y desarrollo con 40 años de trayectoria. Nos dedicamos a estudiar las 'telecomunicaciones' de los insectos para aparearse o alimentarse. Nosotros utilizamos esa tecnología natural para atraerlos hacia trampas y capturarlos. Es un método totalmente ecológico de control de plagas y una alternativa a los pesticidas. Vendemos tanto los atrayentes como las trampas desde hace muchos años.

¿Qué importancia tiene el mercado iraní para Econex?

Es un buen cliente. Durante nuestra trayectoria, que empezó hace 40 años, exportamos a 61 países. Yo, personalmente, he visitado 59 a lo largo de estos 40 años. En estos 15 años de relación comercial, puedo decir que Irán es el país donde mejor me han recibido de todos.

¿Qué le ha llamado la atención en sus visitas?

Me sorprendió mucho el nivel cultural y humano. Es un país con una población muy desarrollada en lo espiritual. Yo soy católico practicante y en mi empresa incluso tengo una capilla. Allí respetan mucho a las personas religiosas, y eso me llamó la atención positivamente. También destacaría el nivel de seriedad empresarial; no he encontrado mayor seriedad en ningún otro sitio, y eso que exportamos a muchos países...

Al margen de la situación política, también se habla de que las sanciones internacionales son complejas..

Es cierto que es un país con muchas sanciones y eso dificulta mucho los movimientos comerciales. Claro que nos afecta, como afecta a cualquier empresa que trabaje allí. Pero mi experiencia personal ha sido positiva y no puedo decir nada malo porque no tengo argumentos para ello. Sí que tengo que decir que, cuando comenzaron las relaciones comerciales, contactaron conmigo diversos organismos para alertarme de que las operaciones que hiciese con Irán estarían bajo vigilancia. Existe una comisión en el Banco de España que supervisa a todas las empresas que exportan allí y también intervienen organismos del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Embajada de España en Teherán e incluso agencias internacionales como la CIA, el MI6 o el Mossad están pendientes de este tipo de movimientos. Me trasladaron que era importante que fuera consciente de ello, porque muchas empresas evitan operar en ese mercado por miedo. Pero yo no le tengo miedo a nadie y no tengo nada que ocultar. Nuestra empresa es completamente legal y transparente.

¿Temen que la situación actual pueda perjudicarles más en el futuro?

Por supuesto que preocupa. Cuando un país tiene tantas limitaciones y sanciones, eso complica cualquier operación comercial. Pero insisto: hablo desde mi experiencia. En el ámbito empresarial, la seriedad ha sido muy alta.

En cualquier caso, sigue siendo un mercado relevante...

Lógicamente, cualquier país al que vendemos es importante. Investigamos, desarrollamos, fabricamos y comercializamos nuestros productos, y nos interesa vender en los 61 países a los que exportamos, incluido este.