Cristina Rodríguez, octava mejor nota del examen EIR: "Me enamoré de Enfermería en la UMU y el esfuerzo ha merecido la pena"

Cristina Rodríguez, alumna de Enfermería de la Universidad de Murcia (UMU), no daba crédito cuando el viernes por la noche el Ministerio de Sanidad publicaba la notas del examen de formación sanitaria especializada que se realizó el pasado 24 de enero y comprobaba que había logrado la octava mejor puntuación a nivel nacional para hacerse con una plaza de enfermera interna residente (EIR).

"Cuando el Ministerio publicó las notas estaba con mi hermana gemela, Celia, que también se ha presentado al examen BIR (Biología), y no me podría creer la posición que había logrado. Es una satisfacción enorme porque he puesto mucho empeño y he hecho un gran esfuerzo que finalmente ha merecido la pena", explica a La Opinión esta joven de 22 años de Garrucha, Almería.

Cristina tiene aún el corazón dividido sobre la especialidad que elegirá para formarse durante estos próximos años. "La verdad es que aún no estoy decidida, me gustaría hacer Matrona o Comunitaria, dos especialidades que me gustan muchísimo. Pero no sé por cuál decantarme, así que esperaré a ver qué decide mi hermana para intentar marcharnos juntas".

Esta alumna de la UMU reconoce que Enfermería es una titulación que "siempre me ha llamado la atención, ya que mi hermana mayor, María, es matrona y es mi referente", por lo que ha sido una profesión que ha estado muy presente en su vida.

"Realmente, cuando empiezas a estudiar una carrera no sabes si te va a gustar, pero me enamoré de Enfermería en la UMU desde el primer momento, tanto por la forma de enseñar de mis profesores como por los tutores de hospital con los que he estado en las prácticas. Me encanta mi profesión", afirma.

Sobre el peso de la posición que ha logrado -a nivel nacional fueron 8.753 enfermeros los que se presentaron a la prueba-, esta joven enfermera dice no pensarlo mucho, pero se muestra segura sobre el trabajo que hizo durante el examen EIR. "La verdad es que fue lo que me esperaba, no me sorprendió ni me pareció más complicado que las simulaciones que ya veníamos haciendo en la academia".

En el momento en el que Cristina Rodríguez terminó el grado de Enfermería el pasado mes de junio, comenzó a prepararse la prueba para la especialidad en una academia junto a su hermana Celia, que también ha estudiado en la Universidad de Murcia, aunque en su caso Bioquímica.

Su rutina en estos meses no ha variado, ya que se pasaba el día estudiando. "Comenzaba poco antes de las 9.00 de la mañana, me levantaba para comer a las 14.00 y volvía al estudio sobre las 16.30, hasta las 22.00 de la noche". Ese era su día a día y aunque en la academia les recomendaban que un día a la semana descansaran, "nosotras solo nos tomábamos una tarde libre", dice, ya que "disfruto estudiando y es algo que me gusta".

Preguntada por la situación laboral de las enfermeras y el hecho de que muchas hagan la maleta para salir al extranjero, esta joven tiene claro que, pese a ello, "me gustaría quedarme en España y trabajar aquí, ya que es donde tengo a mi familia y mis amigos".