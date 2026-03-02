La Comunidad reclama a Albares más protección para los murcianos atrapados por la guerra en Oriente Próximo

Más protección y garantías para aquellos murcianos que se puedan encontrar atrapados por el conflicto en Oriente Próximo. El Gobierno regional solicitó este lunes al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación el refuerzo de la asistencia consular para aquellos ciudadanos de la Región de Murcia afectados por la guerra y que estén en Irán o en países de la zona que se podrían ver afectados ante la escalada de tensión tras los ataques que iniciaron este fin de semana Estados Unidos e Israel sobre este territorio.

En una carta dirigida al ministro José Manuel Albares, el Gobierno regional transmite su "preocupación" ante el incremento de incidencias que pueden afectar en los próximos días tanto a residentes como a viajeros por turismo o negocios, incluidos aquellos inmersos en traslados intermedios y conexiones internacionales.

Ante esta situación, el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, trasladó "la necesidad de reforzar la información preventiva, las recomendaciones de seguridad y los mecanismos de asistencia consular en destinos y rutas que puedan verse alterados por situaciones de conflicto, inestabilidad o restricciones operativas".

Solicita actualizar avisos de viaje o habilitar vías alternativas de retorno para residentes y turistas

Entre los países donde se han podido ver afectados decenas de ciudadanos de la Región se encuentran Israel, Maldivas y Emiratos Árabes Unidos, así como otros destinos donde se han producido cancelaciones, cierres totales o parciales de aeropuertos, limitaciones de tránsito, modificaciones de rutas y/o demoras significativas.

Familias menores y vulnerables, prioridad

El consejero insta al Ministerio a adoptar "las medidas necesarias" a través de la red diplomática y consular. Entre estas actuaciones, propone llevar a cabo la actualización y difusión reforzada de avisos y recomendaciones de viaje para las zonas afectadas, incluyendo advertencias específicas sobre conexiones y tránsitos en terceros países, así como la orientación operativa a los viajeros para la identificación de vías alternativas de salida y retorno (itinerarios alternativos, aeropuertos secundarios, cambios de escala o compañía), de acuerdo con los criterios de seguridad establecidos por las autoridades españolas.

El Gobierno regional requiere igualmente el refuerzo de los canales de atención consular y de la Unidad de Emergencia Consular, "garantizando una respuesta ágil ante incidencias sobrevenidas y priorizando a familias con menores y personas vulnerables".

Por último, Ortuño interpela al ministro para que, en caso de deterioro de la situación, se valore la adopción de medidas de retorno asistido o de apoyo extraordinario, en coordinación con las autoridades locales y operadores pertinentes.