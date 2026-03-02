Solo un 2% de los murcianos vendería Groenlandia a EE UU

Donald Trump no cae especialmente bien a los murcianos o, al menos, sus intereses van en otra dirección. Según el Barómetro de Invierno del Cemop de 2026, tan solo un 2,1% de los encuestados preferiría aceptar los deseos del presidente norteamericano y vender Groenlandia a los Estados Unidos.

La mayoría opta por hacer frente a sus caprichos sobre esta tierra bajo protección de Dinamarca, pero de manera sosegada: poco más de la mitad mantendría un "diálogo constante" con Estados Unidos y usaría todas las vías "exclusivamente diplomáticas" para evitar la anexión.

Aun así, cerca del 40% desplegaría una fuerza militar europea en Groenlandia para asegurar la soberanía danesa, a la vez que se mantienen abiertas las vías diplomáticas.

Preferencias de actuación europea ante la amenaza estadounidense a Groenlandia. / Cemop

Si observamos las respuestas según la generación a la que pertenecen los entrevistados, encontramos que el apoyo a la acción exclusivamente diplomática desciende progresivamente, siendo de un 59,8% para la generación Z y reduciéndose al 43,1% para los encuestados mayores de 60 años, de las generaciones del Baby Boom y Silenciosa. Al contrario, el apoyo a añadir el envío de una fuerza militar europea se incrementa conforme aumenta la edad del encuestado.

La figura de Donald Trump podría estar produciendo un efecto contraintuitivo, generando respaldo en parte de la izquierda a un despliegue militar

Por último, las opiniones ante la situación de Groenlandia difieren en función del partido al que se vota. Mientras que entre los votantes del PSOE, Podemos e Izquierda Unida predomina la opción de vía diplomática con despliegue de fuerza militar europea, entre los partidos de la derecha la primera preferencia es la vía exclusivamente diplomática. El mayor apoyo de los votantes de izquierdas al despliegue de una fuerza de defensa podría responder a un rechazo más intenso al presidente estadounidense. Así, la figura de Donald Trump podría estar produciendo un efecto contraintuitivo, generando respaldo en parte de la izquierda a un despliegue militar, opción tradicionalmente rechazada por esta ideología.

Refugios nucleares

Por otra parte, algo más de un tercio de los encuestados está dispuesto a construirse un refugio. Para los expertos del Cemop, esto es "señal del actual clima de incertidumbre geopolítica, dado que es una decisión que precisa de una expectativa medianamente plausible de que el país sea atacado". El porcentaje de entrevistados proclive a construirse un búnker es 10,6 puntos mayor entre mujeres que entre hombres, alcanzando un 42,6%.