Calendario de Polinización: ¿Qué polen toca este mes?

Aunque están presentes todo el año, es durante la primavera cuando se produce la mayor concentración de pólenes del año. En esta pieza explicativa os dejamos el calendario con todos estos pólenes y los meses en los que predominan.

Arizónicas, cipreses y tuyas / L.O.

Arizónicas, cipreses y tuyas

Pertenecientes a la familia de las cupresáceas. Sus pólenes nos afectan especialmente en enero y febrero, que son los meses de máxima polinización. Es habitual encontrarnos con esta vegetación en los parques o en los jardines.

Plátano de sombra / L. O.

Plátano de sombra

Las alertas por altos niveles del polen del plátano de sombra son frecuentes de marzo a abril. Hay que poner mucha atención, ya que podemos encontrar este árbol en el interior de las urbanizaciones y también en las calles y las plazas de las ciudades. Su polinización no dura mucho, pero es muy intensa.

Pino / L. O.

Pino

Este árbol está en todas partes, su polen no es muy alergénico, y su máxima polinización comienza en marzo y se prolonga hasta junio. También se debe poner especial cuidado cuando hay riesgo de procesionaria, que es una oruga que causa urticaria en la piel si se toca.

Gramíneas / L. O.

Gramíneas

Son una auténtica pesadilla para los alérgicos a este polen. Lo peor de todo es que su periodo de polinización es muy largo, de abril a julio, y además son fáciles de localizar en casi todas partes, en el césped, los parques, los campos o los bosques.

Maleza y artemisa / L. O.

Maleza y artemisa

Pertenecientes a las plantagináceas. Su máxima polinización tiene lugar de abril a julio, y, aunque no son habituales en las ciudades, sí que podemos encontrarlas en los caminos y en los terrenos agrícolas.

Urticáceas / L. O.

Urticáceas

Como la parietaria y la ortiga. Estos pequeños arbustos surgen entre las grietas y los muros. Su tamaño no debe confundirnos, ya que su polen es capaz de producir una reacción alérgica en algunas personas, especialmente en la época de polinización que va de abril a agosto.

Noticias relacionadas

Olivo / L. O.

Olivo

El polen de este árbol genera muchas molestias de mayo a junio. Es típico recordarlo por su presencia en los campos de Jaén, pero lo cierto es que podemos encontrarlo en otras zonas e incluso en jardines particulares. Su polen es muy pesado, por lo que no vuela mucho, lo que implica que da problemas más por proximidad que en la distancia.