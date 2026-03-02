Baixauli, candidato a rector: "No se puede lanzar el mensaje de que la UMU está bien financiada"

La financiación y las necesidades del profesorado y del resto de personal de la Universidad de Murcia centraban este lunes el inicio de la precampaña de Samuel Baixauli, exdecano de la Facultad de Economía y Empresa. El candidato a rector de la UMU en las elecciones del próximo mes de abril mantenía un encuentro con los representantes de los sindicatos de la universidad, reunión que da el pistoletazo de salida al trabajo de su equipo y con el que intenta coger el pulso a las principales demandas de quienes forman la institución.

El edificio D del Campus de Espinardo era el escenario elegido para la reunión, ya que es en él donde tienen sus dependencias las distintas organizaciones sindicales de la UMU, y en él el candidato al Rectorado estuvo acompañado por dos de sus pesos fuertes: María José López Andreo, que aspirará a ocupar la Gerencia de la universidad, y Ernesto de la Cruz Sánchez, quien ocuparía el Vicerrectorado de Profesorado.

López Andreo es actualmente jefa del Servicio de Investigación Biosanitaria del Área Científica y Técnica de Investigación (ACTI), doctora en Biología por la UMU y cuenta con más de 20 años de experiencia en la universidad. Su presencia "aporta una visión técnica, transversal y rigurosa de la gestión, respaldada por una amplia experiencia en coordinación de servicios, trabajo interáreas y optimización de recursos al servicio de la comunidad universitaria".

Por su parte, De la Cruz Sánchez es catedrático en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Murcia. Ha sido presidente y miembro del comité de empresa, desde el que ha representado durante años al PDI, participando de forma directa en la negociación del II Convenio Colectivo del PDI laboral.

Para Baixauli el objetivo del encuentro de este lunes era compartir y contrastar propuestas sobre las principales líneas estratégicas en materia de política de personal y abrir un espacio de diálogo directo con los agentes sindicales, un diálogo en el que puso de relieve que para cubrir las necesidades del personal es necesario contar con una mayor y mejor financiación. "La UMU necesita una financiación plurianual que cubra todos los ámbitos, por lo que no se puede lanzar el mensaje de que la UMU está bien financiada cuando hay muchas necesidades", afirma Baixauli, quien sostiene que "hay situaciones críticas en profesorado como la contratación de profesores sustitutos que no sustituyen a nadie, que son parte estructural de la plantilla".

El candidato a rector exponía a los sindicatos que el Plan de Financiación Plurianual 2025-2029 firmado por José Luján no es suficiente, lo que le llevó a no asistir al acto de firma del acuerdo con el Gobierno regional. Por ello, insiste en que la universidad debe estar bien posicionada en cuanto a sus necesidades de cara a un aumento de la financiación de la Comunidad Autónoma.

En este ámbito, Ernesto de la Cruz afirma que "es una realidad que tenemos el menor presupuesto de España por estudiante" y "ante esa realidad tenemos que mejorar la financiación".

Apuesta por el diálogo

La candidatura de Samuel Baixauli se presenta como un proyecto que apuesta por el diálogo y que quiere dotar a la Gerencia de una visión global de la universidad, más allá de la gestión de recursos humanos, manteniendo una vinculación real y efectiva con ámbitos estratégicos como la investigación, las infraestructuras, la docencia y el compromiso social. El objetivo es garantizar una gestión plenamente integrada en la actividad académica y científica, capaz de responder con agilidad a los retos actuales de la institución.

Por ello, María José López trasladaba a los representantes sindicales su intención de mantener reuniones semanales con ellos para resolver los problemas urgentes, "con un trato cercano".