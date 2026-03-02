Antelo acusa a la dirección de Vox de apartar a quienes "medio destacan"

El expresidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha revelado este lunes que el presidente nacional del partido, Santiago Abascal, habló con él hace diez días y le pidió que repitiese como candidato en las próximas elecciones autonómicas, previstas para mayo de 2027.

Tras su cese como máximo responsable en el territorio, Antelo ha denunciado una "especie de patrón" en la dirección del partido para expulsar a "todo aquel que medio destaca", ha aseverado en una entrevista en 'La Mirada Crítica'.

Antelo tacha de "ridícula" su salida de Vox y apunta a un patrón de purgas internas

También ha asegurado que el partido le pidió dimitir para evitar un cese que hubiese generado "revuelo" tanto en la Región como a nivel nacional, pero que se negó al no apreciar motivos para hacerlo. Y ha calificado de "ridícula" la decisión de apartarle en la autonomía donde el partido tiene "más afiliados por habitante", "mayor estructura", y "mejores expectativas electorales".

No dejará su escaño y seguirá colaborando con el PP

El que fuera máximo responsable de Vox en Murcia hasta el pasado viernes, ha rechazado sumarse a las listas del Partido Popular. "Sería imposible" porque " traicionaría evidentemente los principios por los que me presenté", ha asegurado Antelo antes de confirmar que seguirá "colaborando" con el PP en "algunas cosas" como ha sucedido con los presupuestos regionales, y no dejará el escaño.

En esta línea, ha sacado pecho por haber conseguido el cierre de un centro de menores inmigrantes no acompañados, y el nuevo decreto sobre vivienda que recoge una rebaja fiscal, la liberalización de suelo y el aumento de la vivienda de protección oficial.