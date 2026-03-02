Alerta para alérgicos: esta primavera llegan pólenes más agresivos

Las alarmas se activan para los pacientes alérgicos. La floración de las cupresáceas (arizónicas, cipreses, tuyas o enebros), con una polinización de cinco meses que suele alcanzar su periodo más álgido en febrero, ha elevado los niveles de polen en la Región de Murcia en las últimas semanas, lo que está afectando de forma importante a los alérgicos.

Así lo indican los especialistas, quienes animan a comenzar ya con la medicación para frenar los síntomas ante unas cotas de polen más altas que otros años como consecuencia de las últimas lluvias y el tren de borrascas que se ha dejado sentir en el sur de España.

Los registros de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (Seaic) muestran que en la Región se alcanzó un pico máximo de pólenes de cupresáceas el pasado 18 de febrero, con hasta 318 microgramos por metro cúbico, aunque en los últimos días ha ido reduciéndose. Las cupresáceas darán paso al polen del plátano de sombra, habitual de los meses de marzo y abril, que se solapará con el del pino, que es habitual entre marzo y junio.

Ana Mora — Presidenta de Alergomurcia

La doctora Ana Mora, presidenta de la sociedad Alergomurcia y alergóloga en el Hospital Morales Meseguer de la capital, explica que ahora mismo es el polen de ciprés el que tiene el protagonismo, ya que polinizó a principios del mes de febrero y aunque con las lluvias se ha producido un efecto lavado, "sigue estando muy presente".

En nuestro caso, el clima cálido que predomina en la Región de Murcia "hará que este año haya una polinización importante en primavera, principalmente en ciprés, en plátano de sombra o de jardín, que en Murcia se suele ver en las zonas de Alfonso X, La Flota y San Basilio, y la parietaria", señala la especialista.

Los fenómenos meteorológicos tienen un peso muy importante en cómo evoluciona la polinización de las plantas, por lo que las últimas borrascas y la subida del termómetro es un aviso indiscutible para los alérgicos.

Juan Carlos Miralles — Presidente de Asma de la SEAIC

Por ello, los alergólogos instan a las personas alérgicas a empezar ya con la medicación que tengan prescrita porque los niveles de polen van a ser "más altos" que el año pasado, cuando ya los niveles estuvieron por encima de lo habitual.

Desde el Comité de Aerobiología de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, la especialista Pilar Lara también coincide en destacar que tras las lluvias los niveles de polen del ciprés se han disparado y como tras estos vendrán otros, los especialistas recomiendan tener en cuenta medidas 'barrera' como son no salir al campo o zonas verdes; usar gafas de sol; y no abrir las ventanas de casa en las horas centrales de la polinización.

La mayoría de las alergias las producen los pólenes de gramíneas y el olivo y se traduce en síntomas de rinoconjuntivitis y asma bronquial, aunque los síntomas principales que viven cada año los alérgicos son estornudos, congestión nasal, picor y lagrimeo de ojos, pudiéndose dar también erupciones cutáneas (urticaria), y en casos graves, dificultad respiratoria y anafilaxia.

Más pacientes en consulta

Sobre la atención a pacientes, la doctora Ana Mora explica que las consultas se han mantenido constantes y bastante bien hasta ahora, cuando se ha notado un aumento de usuarios con síntomas muy intensos.

A esto se une la mala calidad del aire. "Tenemos una ciudad —Murcia— con mala calidad del aire y esto también afecta a las personas alérgicas", apunta la especialista del Hospital Morales Meseguer, quien explica que la contaminación estresa a las plantas y esto lleva a que los pólenes sean más agresivos.

Los expertos instan a las personas alérgicas a comenzar ya con la medicación contra los síntomas

En esta ocasión y paralelamente, las lluvias han incrementado la humedad ambiental, favoreciendo la proliferación de hongos y ácaros del polvo en el ambiente, alérgenos que están estrechamente relacionados con las exacerbaciones asmáticas. Este fenómeno puede afectar incluso a zonas donde estas alergias no eran frecuentes hasta ahora.

El doctor Juan Carlos Miralles, alergólogo del Hospital Reina Sofía de Murcia y presidente del Comité de Asma de la Seaic, explica que "la alta humedad actúa como un desencadenante del asma alérgico. Al alterar la barrera epitelial de las vías respiratorias, dificulta el aclaramiento del moco y favorece la sensibilización a hongos y ácaros, desencadenando una cascada inflamatoria que puede agravar significativamente los síntomas asmáticos".

Según el especialista, este aumento sostenido de la humedad está creando un entorno especialmente favorable para las crisis asmáticas, sobre todo en pacientes sensibilizados a estos alérgenos ambientales.

El impacto de las lluvias se está produciendo en dos fases diferentes para los pacientes respiratorios. Mientras que el aumento actual de la humedad está afectando principalmente a las personas con asma, el verdadero impacto para los alérgicos al polen podría llegar cuando se reactive la polinización tras las borrascas.

Tener a mano el inhalador

Por ello, en un contexto de lluvias persistentes, la prioridad para los pacientes asmáticos es controlar los efectos de la humedad ambiental.

El doctor Miralles aconseja reducir la humedad en el hogar mediante deshumidificadores y evitar espacios húmedos. "Es crucial seguir rigurosamente el tratamiento preventivo y tener siempre disponible el inhalador de rescate. Ante cualquier aumento de síntomas respiratorios, como dificultad para respirar o sibilancias, se debe consultar de inmediato con el alergólogo para ajustar el tratamiento", añade.

Por su parte, el presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, Juan José Zapata, recomienda a los alérgicos anticiparse al posible repunte primaveral.

Para ello considera que "es fundamental seguir activamente los niveles de polen a través de plataformas especializadas y consultar con el alergólogo ante cualquier aumento", señala. Además, aconseja adoptar medidas de control ambiental, como evitar zonas ajardinadas en periodos de alta concentración, mantener las ventanas cerradas en los momentos críticos y ventilar la vivienda de forma controlada para reducir la exposición.

De este modo, los especialistas subrayan que la evolución meteorológica de las próximas semanas marcará distintos riesgos respiratorios: primero, asociados a la humedad y, posteriormente, vinculados al aumento de los niveles de polen una vez se estabilice el clima.