La A-7 permanecerá cortada al tráfico por las obras del AVE Murcia- Almería: fechas, tramos afectados y los desvíos disponibles

Adif AV continúa avanzando en la construcción de la nueva Línea de Alta Velocidad (LAV) Murcia-Almería y el Corredor Mediterráneo, a su paso por el municipio murciano de Totana, con el desarrollo de una estructura singular: el viaducto sobre la autovía A-7. Con 954 m de largo, estará compuesto por dos tramos con vigas prefabricadas de hormigón y un tramo central metálico sobre la autovía de tres vanos.

A partir del 5 de marzo y hasta el mes de mayo, se van a realizar diversas operaciones para avanzar en la construcción del viaducto, tales como el izado de la viga del vano central con dos grúas móviles, de grandes dimensiones y soldaduras de unión; la instalación de prelosas, armado y hormigonado de vigas laterales y losa; y la instalación de imposta, murete guardabalasto, canaleta de comunicación, impermeabilización de tablero y barrera.

Obras del viaducto en Totana / Adif

Cortes de tráfico en la A-7 por las obras

Con motivo de los trabajos, se llevará a cabo una serie de cortes de tráfico en las vías afectadas desde el próximo jueves 5 de marzo hasta el 20 de mayo. Durante 24 horas habrá un corte total de la autovía A-7.

En concreto, las interrupciones de tráfico se efectuarán en los siguientes tramos y fechas:

Desde las 22 h del 5 de marzo hasta las 6 h del 6 de marzo de 2026, corte total de la autovía A-7.

Desde las 6 h del 9 de marzo hasta las 13 h del 23 de marzo de 2026, corte de la calzada sentido Almería y tráfico con doble sentido de circulación en la calzada sentido Murcia, mediante baipás.

mediante baipás. Desde las 6 h del 23 de marzo hasta las 13 h del 9 de abril de 2026, corte de la calzada sentido Murcia y tráfico con doble sentido de circulación en la calzada sentido Almería , mediante baipás.

, mediante baipás. Desde las 6 h del 13 de abril hasta las 13 h del 29 de abril de 2026, corte de la calzada sentido Almería y tráfico con doble sentido de circulación en la calzada sentido Murcia, mediante baipás.

mediante baipás. Desde las 6 h del 4 de mayo hasta las 13 h del 20 de mayo de 2026, corte de la calzada sentido Murcia y tráfico con doble sentido de circulación en la calzada sentido Almería, mediante baipás.

Rutas alternativas antes los cortes de tráfico

Para ello, se hace necesario implantar una serie de itinerarios alternativos para asegurar la fluidez de la circulación de vehículos, consensuados con la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible:

Para el itinerario alternativo al corte total de la autovía: los desvíos desde la A-7 se efectuarán desde los enlaces 609 y 618, recorriendo las carreteras N-340a y RM-502.

Para el itinerario alternativo (baipás): se desviará el tráfico de una calzada a la otra mediante los pasos de mediana de la autovía A-7 situados entre los pp.kk. 614/714 y 615/220.

Desvío de la calzada derecha / Adif

Desvío de la calzada izquierda / Adif

Impulso a la nueva conexión de alta velocidad Murcia-Almería

Adif AV sigue impulsando el desarrollo de la LAV Murcia-Almería, eje estratégico del Corredor Mediterráneo y primera conexión ferroviaria entre ambas capitales, con una inversión de 3.600 millones de euros.

Recientemente se ha autorizado la licitación del montaje de vía entre Lorca y Vera, que se suma al montaje de vía en los tramos Vera-Almería y Nonduermas-Lorca San Diego, ya adjudicado. Asimismo, mientras se completa la construcción de la plataforma ferroviaria (toda ella finalizada o en construcción) y la redacción del proyecto de la conexión Pulpí-Águilas, Adif AV progresa en la electrificación del trazado Murcia-Lorca y tiene licitada la del tramo Lorca-Almería. Además, ya tiene contratado el despliegue del resto de sistemas que componen la LAV (telecomunicaciones y señalización).

Esta actuación contribuye a los ODS número 9 (fomento de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), 7 (sostenibilidad y eficiencia energética) y 8 (crecimiento económico y generación de empleo.

Financiación europea

Esta actuación cuenta con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.