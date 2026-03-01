Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El viento vuelve otra vez a la Región de Murcia: alerta amarilla el próximo martes

Marzo llega con un importante cambio de tiempo bajo el brazo

El viento causando molestias a los viandantes.

El viento causando molestias a los viandantes. / EFE

Javier Ayala

Javier Ayala

Febrero fue ventoso y marzo... también quiere serlo. Tras semanas de calma, después del temporal de fuertes rachas de viento que azotó a la Región en la primera quincena de febrero, la atmósfera promete devolvernos al invierno durante esta semana: lluvia, bajada de temperaturas... y otra vez viento.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla, de cara al próximo martes, por rachas de viento que pueden llegar a los 70 km/h. Hasta el momento, el Campo de Cartagena y el Altiplano son las dos comarcas bajo el aviso, que puede extenderse a más zonas con el paso de las horas. Estará activa desde las 8.00 h hasta las 23:59 h.

Este aviso se suma al ya anunciado para el lunes por fenómenos costeros el Campo de Cartagena y Mazarrón, donde las olas pueden superar los 2-3 metros de altura. También estará vigente durante el martes.

Lluvia y bajada de temperaturas

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), a partir del lunes, las precipitaciones serán las grandes protagonistas, con jornadas totalmente desapacibles. Las temperaturas, que estaban siendo más propias del mes de abril que de febrero, sufrirán un pequeño descenso a principios de semana.

