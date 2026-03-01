Tres décadas sin actualizar el catálogo de especies amenazadas

La herramienta que debería guiar la protección de la fauna murciana arrastra un problema estructural: el catálogo regional de especies amenazadas apenas ha cambiado desde su aprobación en 1995. Ecologistas y especialistas coinciden en que el documento no refleja el estado real de muchas poblaciones ni las transformaciones ecológicas de las últimas décadas.

Para Rubén Vives, portavoz de Ecologistas en Acción, el desfase es evidente y señala como ejemplo al buitre leonado, que figura como extinguido pese a contar con más de 200 parejas reproductoras en la Comunidad. "No tiene sentido que una especie en recuperación aparezca como desaparecida", critica. El caso del lince ibérico ilustra otra paradoja: pasó décadas sin reflejar cambios mientras se desarrollaban proyectos de reintroducción.

El meloncillo, un gran desconocido Carnívoro en expansión desde el sur peninsular con indicios de llegada a Murcia. Vives advierte que su futura presencia obligará a evaluar su estado y protección. La falta de datos dificulta anticipar amenazas y planificar medidas de conservación tempranas.

El catálogo solo ha incorporado una especie en casi treinta años, la malvasía cabeciblanca, y previsiblemente añadirá la cerceta pardilla. Para Vives, estas incorporaciones puntuales no sustituyen una revisión integral que debería realizarse de forma periódica. "El catálogo tiene que ser dinámico", insiste, proponiendo evaluaciones cada cinco o seis años.

El temor de los colectivos ambientales es que, cuando se apruebe, vuelva a quedar obsoleto si no se establecen mecanismos de revisión automática.

Topillo de cabrera Pequeño roedor ligado a praderas húmedas, cada vez más fragmentadas en Murcia. Su presencia es muy localizada y vulnerable a cambios agrícolas y sequía. Su posible inclusión en categorías superiores de protección se considera prioritaria.

Sin embargo, el equipo del consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, podría cambiar esta tendencia. La Consejería encargó a la Universidad de Murcia un trabajo técnico para actualizar el listado, pero el proceso se prolonga desde hace más de dos años sin resultados públicos. El temor de los colectivos ambientales es que, cuando se apruebe, vuelva a quedar obsoleto si no se establecen mecanismos de revisión automática.

Anfibios mediterráneos Los ecologistas advierten que varias especies de anfibios amenazados (como el sapo partero) no figuran en el catálogo. La pérdida de humedales, enfermedades y sequía los sitúan en riesgo. Piden su inclusión para activar planes de gestión y seguimiento científico.

Según Ecologistas en Acción, si una especie no figura o mantiene una categoría desfasada, recibe menos atención administrativa, no activa planes específicos y su seguimiento científico podría retrasarse. El propio gato montés es citado como ejemplo de esa laguna: su situación regional es incierta y la falta de datos ha retrasado decisiones de gestión.