Rafael Serrano: "El mejor residuo es el que no se produce, pero se generan y hemos de verlos como recursos"

¿Se está apostando en la Región de Murcia por el sector ambiental?

Sí, podemos decir que es una región que viene apostando por el sector medioambiental desde hace décadas: solo tenemos que ver la red de Ecoparques, tanto fijos como móviles, tejida en el territorio. Además, en el ámbito de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, la Región de Murcia fue pionera en la gestión final de este tipo de residuos a través de la Ciudad del Reciclaje de Murcia situando, en la Planta de Residuos Sólidos de Cañada Hermosa, una infraestructura para que los residuos electrónicos que se generen en la región sean tratados en ella, evitando el traslado de estos residuos a otras regiones, aprovechando los recursos que se contienen en estos residuos y potenciando la creación de empleo verde en la zona.

¿Qué papel puede jugar el cambio de hábitos de consumo por parte de la sociedad en la consolidación de la economía circular?

Es fundamental y debería partir de las propias familias, educando en valores de consumo responsable y contando con el apoyo formativo a través de la enseñanza reglada. Somos nosotros mismos, como usuarios y generadores de residuos, los que ponemos en marcha el engranaje de la separación adecuada de los diferentes flujos de residuos; nuestro papel en la consolidación de la economía circular es capital.

¿Cabe la esperanza en una sociedad consumista centrada en comprar, usar y tirar?

Sin dejar de lado a las virtudes teologales y aplicando el refranero español, tenemos que ‘dar con el mazo’. Es difícil hablar y practicar la sostenibilidad a través del consumo responsable en el contexto de sociedad de consumo. No obstante, las marcas son conscientes de los cambios de paradigma y de consumo, sobre todo en las generaciones más jóvenes, con más sensibilidad hacia la sostenibilidad y que están empezando a tener poder adquisitivo y de compra. Las empresas en el ámbito de los bienes tecnológicos, como pasó hace años en el sector del automóvil, están cambiando la relación de propiedad que tenemos con los bienes que comercializan: cada vez será más frecuente pagar por el uso de un teléfono móvil o una lavadora o un frigorífico, como ya ocurre en las empresas con el uso de las fotocopiadoras. Cambiando la relación con el bien, de propiedad a uso (alquiler) cambia el paradigma del ‘comprar, usar y tirar’ y se potencia un paradigma circular volviendo el producto, acabado ese primer uso, al fabricante para que sea revisado, reacondicionado y puesto nuevamente en este u otro mercado.

¿Estamos de acuerdo en que el mejor residuo es el que no se produce?

Sí, en teoría el mejor residuo es el que no se produce, si bien en la práctica, no podemos obviarlo, los residuos se generan y hemos de verlos como recursos. Cambiando la forma de ver los residuos podremos cambiar nuestros hábitos respecto a su separación en origen para facilitar su recogida y reciclaje y extraer los recursos que se contienen en aquellos. Por ejemplo, en el caso de un móvil, podemos aprovechar más de un 85% de sus materiales si realizamos un correcto reciclaje. Así, mejor que tener dos o tres móviles olvidados en un cajón, si los llevamos a un ecoparque podemos aprovechar la casi totalidad de los materiales del teléfono móvil, litio, silicio, indio, cobre y tantalio, entre otros, y volver a introducir en el ciclo productivo esos materiales, muchos de ellos considerados como ‘tierras raras’, sin tener que extraerlos de la naturaleza.

Recientemente se ha dado a conocer que España solo reutiliza el 7% de sus materiales, lejos del 20% marcado por la Agenda 2030. ¿Con qué problemas nos estamos topando a la hora de conseguir que estos recursos vuelvan realmente a la economía?

Enfocándolo primero desde el lado de las soluciones, para mejorar el cumplimiento de los objetivos tenemos que contar con una eficaz labor de educación y concienciación a la ciudadanía, incluyendo en este apartado a las empresas fabricantes de bienes sometidos a la responsabilidad ampliada del productor; a veces, la legislación, prolija, cambiante y compleja, no llega de forma clara a las empresas, muchas de ellas pequeñas y medianas, las cuales tienen que implementar medidas para cumplir con esas obligaciones que se derivan de la responsabilidad ampliada del productor. También nos encontramos, entre los obstáculos, en diferentes ámbitos de la gestión de los residuos, con prácticas no actualizadas y sin aplicar las mejores técnicas disponibles para asegurar unos porcentajes mejores de reciclado y valorización. Por último, los agentes que están al final de la cadena de valor de los procesos de reciclaje se encuentran con dificultades técnicas y legales para asegurar el fin de la condición de residuo y así, que ciertos materiales pasen a ser productos o materias primas secundarias que faciliten su comercialización y, como recursos, vuelvan a la economía.

¿Cuál es la razón de ser de ECOLEC?

Siguiendo nuestro ‘claim’, el reciclaje responsable, es decir, el cumplimiento de los objetivos ecológicos de recogida separada y reciclado que tienen los fabricantes que forman parte de ECOLEC de forma eficiente desde una triple óptica: medioambiental, por supuesto, social y económica.

¿Y las principales iniciativas que han puesto en marcha desde ECOLEC para fomentar y garantizar la correcta gestión medioambiental?

Destaco dos: WEEE Trace, puesto en marcha en 2010 para asegurar la trazabilidad de los residuos de grandes electrodomésticos una vez entran en nuestra cadena de gestión, siendo pioneros en el control a través de etiquetas con radiofrecuencia, iniciativa que ha inspirado planteamiento de trazabilidad del actual reglamento español para la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de 2015. En segundo lugar, la puesta en marcha de la estrategia de comunicación #GO en 2017 para segmentar y focalizar nuestras acciones de comunicación de forma eficaz y eficiente entre los diferentes agentes del ciclo de vida del producto con los que interactuamos como sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor; así, por ejemplo, podemos citar #GreenShop, dirigida a los puntos de venta de electrodomésticos o #GreenWeek, dirigida a la ciudadanía en su conjunto para concienciar sobre la necesidad de realizar una gestión separada de este tipo de residuos para poder aprovechar los recursos que en ellos se contienen y, con nueve ediciones, hemos atendido en nuestros puntos informativos a más de 24.000 personas.