El PP acusa a Mario Urrea de “esconderse” y “actuar con oscurantismo” con el estado de las presas y “ofrecer explicaciones contradictorias”

El senador del Partido Popular por la Región de Murcia José Ramón Díez de Revenga ha acusado al presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) Mario Urrea de “esconderse”, “actuar con oscurantismo” con el estado de las presas y “ofrecer explicaciones contradictorias”.

“Sus palabras, lejos de tranquilizar, han sembrado más preocupación, ya que reconoce hay nueve presas de alto riesgo de la cuenca del Segura sin Plan de Emergencia”, ha señalado Díez de Revenga.

“Mientras el señor Urrea aseguraba solemnemente que las presas son seguras, al mismo tiempo señalaba deficiencias en los desagües de fondo de los embalses de Alfonso XIII y El Cenajo”, ha recordado el senador del PP. “Encima, reconocía que nueve de las infraestructuras hídricas de máximo riesgo no tienen el Plan de Emergencia aprobado”, ha añadido.

“Además, ha hecho esas afirmaciones en una comparecencia sin ningún tipo de posibilidad de hacerle preguntas, y se niega a dar explicaciones en la Asamblea Regional, ante los representantes políticos de los ciudadanos de la Región, que es el sitio donde se le podría replicar para resolver todas esas dudas”, ha subrayado Díez de Revenga.

“Por esa opacidad y esa falta de transparencia, nos llenan de inquietud las declaraciones del presidente de la CHS”, ha incidido el senador. “Por ese motivo, este martes en el Senado le vamos a pedir explicaciones sobre la seguridad de las presas en España a la ministra de Transición Ecológica Sara Aagesen, y no descartamos en un futuro llamar al propio Mario Urrea para que dé la cara como merecemos los ciudadanos de la Región”, ha anunciado.

“Tenemos derecho a sentirnos seguros ante las presas que nos protegen de las inundaciones, pero, por desgracia, no se encuentran ni bien mantenidas ni en las mejores condiciones debido a la escandalosa dejación de funciones del Gobierno de Pedro Sánchez”, ha concluido.

"Seguimiento permanente"

El PSOE asegura que la CHS hace un seguimiento permanente de las presas e infraestructuras hidráulicas de la cuenca del Segura.

Mariló Flores afirma que, desde 2018, el Gobierno de España, a través de la CHS, ha invertido 86,86 millones de euros en las presas de la cuenca del Segura, y que cada presa tiene un ingeniero asignado que hace un seguimiento permanente de su estado y seguridad.

“La realidad es que la falta de gestión de López Miras sí está poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos y ciudadanas de la Región. Lo estamos viendo a diario: los parques de bomberos no tienen ni personal ni medios suficientes y la fachada del Hospital Santa Lucía tiene un material inflamable, entre otros peligros para la ciudadanía”.

La senadora del PSOE Mariló Flores ha afirmado que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) hace un seguimiento permanente de las presas e infraestructuras hidráulicas de la cuenca del Segura.

Flores ha hecho estas declaraciones en respuesta al senador del PP José Ramón Díez de Revenga, y ha destacado que, desde 2018, el Gobierno de España, a través de la CHS, ha invertido 86,86 millones de euros en las presas de la cuenca del Segura.

En este sentido, ha denunciado que el Partido Popular está mintiendo constantemente solo para alarmar a la ciudadanía. “Basta ya de intentar asustar a la gente. Cada presa tiene un ingeniero asignado que hace un seguimiento permanente de su estado y seguridad”.

La senadora socialista ha remarcado que la realidad es que la falta de gestión de López Miras sí está poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia.

Noticias relacionadas

“Lo estamos viendo a diario: los parques de bomberos no tienen ni personal ni medios suficientes, la fachada del Hospital Santa Lucía tiene un material inflamable, con el peligro que eso supone para los usuarios y el personal del hospital, como vimos hace solo 3 meses, además de que tenemos centros educativos de la Región con amianto, con el riesgo que eso conlleva para los niños y niñas y toda la comunidad educativa”; ha concluido.