Islas Feroe: ¿terror japonés o islas vikingas?

Carlos Moyano inaugura en La Opinión la sección de viajes ‘Lo exótico y lo cercano’ La Opinión incorpora desde esta semana una nueva firma a su sección de viajes. El creador de contenido Carlos Moyano publicará cada dos semanas ‘Lo exótico y lo cercano’, un espacio que combinará destinos internacionales sorprendentes con rutas y paisajes menos conocidos de la Región de Murcia. La sección nace con una doble mirada. Por un lado, “lo exótico” llevará a los lectores a lugares remotos, culturas singulares y escenarios que parecen sacados de una novela. Por otro, “lo cercano” pondrá el foco en enclaves murcianos que, sin salir de casa, ofrecen experiencias igual de memorables y a menudo desconocidas. Mollano debuta con un viaje a las Islas Feroe, un territorio del Atlántico Norte donde las leyendas vikingas, los acantilados imposibles y la figura mítica de la Mujer Foca conviven con una naturaleza abrupta y casi irreal. Su estilo narrativo, cercano y evocador, mezcla historia, paisaje y reflexión personal para invitar al lector no solo a viajar, sino a mirar de otra manera.

La gente que decide suicidarse en los acantilados de las Islas Feroe no muere, sus restos no descansan en el fondo del mar ni son despedazados por la fauna marina. A sus habitantes les gusta pensar que, por el contrario, al impactar el cuerpo contra el agua, este se convierte en una foca. Una vez al mes, las focas deciden quitarse su piel, volver a tierra y encender una hoguera junto a sus compañeros, que dadas las circunstancias, no me queda claro si están vivas o muertas.

Esta historia comienza de forma inverosímil, como si fuera una narración de terror japonés. Pero estamos bastante lejos de Japón y también de una leyenda olvidada, porque, como comprobarán los lectores al final de este artículo, la Mujer Foca sigue muy presente entre los marineros de las Islas Feroe.

¿A qué se dedican 50.000 personas en medio del Océano Atlántico?

Aunque parezca raro ante algunos de los paisajes más increíbles que he visto en el mundo, esa fue una de las primeras preguntas que me hice al llegar a un territorio que, aunque aspira a ser independiente, pertenece —al igual que Groenlandia— al Reino de Dinamarca.

No hay industria, no hay bosques ni grandes ríos, ni tampoco una aparente fuente de energía. Lo que sí tienen son unos de los mejores salmones y bacalaos que puedas probar (ahumados o al horno, eso lo dejo a tu elección). Por ello, en cada fiordo, playa o rincón de las islas los encontrarás saltando en piscifactorías, visibles desde cualquier colina.

Y seguramente, mientras disfrutas de esas vistas, tendrás compañía (y no lo digo por la Mujer Foca), sino por unos animales mucho más simples en aspecto y pensamiento: las ovejas. En este país hay más ovejas que personas y, para muchos de los viajeros que me acompañaron en mi segunda visita a Foroya, parecen llevar una vida envidiable.

A mi parecer, no les falta razón. Imagina despertar cada día con el suelo cubierto de tu comida favorita, sin límites de cantidad ni presiones sociales que te dijeran qué aspecto físico tener, sobre todo porque tus amigos estarían haciendo exactamente lo mismo. Ahora, añade a eso una vista panorámica del Atlántico, donde parecen tumbarse sobre el agua los Titanes de la Antigua Grecia o, para ser más apropiados, gigantes y trolls.

Vikingos, gigantes y brujas

Fueron los vikingos los primeros en llegar a estas islas allá por el siglo IX, y de ellos surgen muchas de las leyendas que han marcado la personalidad del archipiélago. Por poner un ejemplo: si conduces hasta el pueblo de Tjørnuvík, escondido al final de un pequeño fiordo, podrás divisar desde su playa al matrimonio feroés más famoso, el Gigante y la Bruja. En su empeño por llevarse las islas hasta Islandia quedaron petrificados en forma de enormes rocas, hasta el fin de los tiempos. Quizás a esta emblemática pareja tampoco le faltaba razón en su misión, ya que las Feroe son geológicamente una continuación de la Tierra de Hielo y Fuego (Islandia).

El reino de las ovejas

Volviendo a las ovejas: ¿por qué tanto interés en ellas?, estarás pensando. Quizás me arriesgué al decir que la hierba es su comida favorita, pero es fácil identificar la importancia que tienen estos rumiantes en unos paisajes tan singulares. Vayas donde vayas, subas la colina que subas, allí habrá ovejas, muchas veces desafiando a la gravedad.

El césped siempre está cortado en las islas, aunque no verás ni una máquina. El Lago Leitisvatn sobre el Océano Atlántico, los acantilados donde se esconde la tumba de James Bond en Kalsoy o la cascada de Gásadalur, que cae directamente al mar, no serían tan impresionantes sin la labor de las ovejas. Ellas perfilan las colinas y hacen que la brutalidad de las rocas y las olas se funda con prados dignos de los Alpes.

Para los más jóvenes (o no tanto), las fotos que hagas aquí no necesitarán edición. Tu móvil parecerá haber mejorado su calidad como por arte de magia y en su pantalla se dibujará un cuadro que seguirá sorprendiéndote al volver a casa. A mí, incluso, me hizo creerme fotógrafo.

Quizás pienses que exagero, pero te invito a buscar un simple vídeo del Lago Leitisvatn que subí a mi perfil. Allí encontrarás comentarios que aseguran que "ese vídeo está hecho con Inteligencia Artificial" o que hacen referencia a la "magia del creador". Al menos desde mi perspectiva más escéptica y habiendo estado allí, puedo decir que no es ni una cosa ni la otra.

Aun así, en favor de los creyentes, diré que estos paisajes son siempre fascinantes pero se vuelven simplemente mágicos cuando entre las nubes se cuela la luz del sol. Creo que nunca he estado en un lugar donde la luz origine tanta magia. Es posible confundir esos rayos reflejados en el agua con una aparición celestial… aunque también podría ser Gandalf llegando con la primera luz del quinto día.

Clima y carreteras

Seguramente ahora te estés preguntando qué tiempo hace aquí. En un archipiélago en medio del océano las ventajas y desventajas van de la mano: la desventaja es que dudo que no te llueva durante tu estancia (ve preparado para el barro); la ventaja es que el clima cambia con rapidez y rara vez se mantiene igual todo el día.

Hay poco más de una hora en coche entre las puntos más alejados, pero no puedes imaginar lo que cambia el panorama de una isla a otra. La mejor forma de moverse es alquilar un coche: casi todas están intercomunicadas por carreteras en perfecto estado y solo tendrás que tener cuidado con nuestras amigas las ovejas.

Quizás sea por esa vida "envidiable" que llevan, pero su carne es muy sabrosa. En la capital, Tórshavn (Puerto de Thor), encontrarás restaurantes donde comer pata de cordero, muy recomendable.

Ten en cuenta también que los túneles subacuáticos son de peaje (en uno de ellos se encuentra la única rotonda submarina del mundo) y que, para llegar a algunas islas, necesitarás coger un ferry. El coche puedes alquilarlo fácilmente en el aeropuerto de Vágar, pero ¡cuidado con el primer lago al salir de allí! Se dice que en sus profundidades vive el Nykur, un caballo que atrae a los viajeros para arrastrarlos con él al fondo del agua.

La Mujer Foca

Las islas están llenas de leyendas como esta o la de la Mujer Foca, con la que cierro mi relato. Cuenta que un marinero se enamoró de ella y, en una de esas hogueras junto a sus compañeros, le robó y escondió su piel. La obligó a casarse y tener hijos, y durante años "fueron felices".

Un día, el marido olvidó cerrar el granero donde guardaba la piel y la Mujer Foca no dudó en recuperarla y regresar al mar. El marinero, enfurecido, salió con sus compañeros a dar caza y acabó con todas las focas que encontró, menos con ella. Pero su mujer lo maldijo: todos los marineros de la isla de Kalsoy encontrarían la muerte en el mar. Poco a poco, cada vez que salían a pescar, la Mujer Foca cumplía su palabra.

A día de hoy, la leyenda sigue viva, y cuando ocurre un accidente en el mar, los isleños suelen atribuirlo a ella.

Reflexión final

A quienes me dicen que no irían a estas islas por la matanza anual de delfines, les recuerdo que, si investigaran país por país (incluida España), seguramente se quedarían sin visitar muchos lugares del mundo.