¿Una futura central nuclear a las puertas de la Región de Murcia?

¿Una central nuclear a las puertas de la Región de Murcia? Es la pregunta que planea estos días después de que haya trascendido que la localidad almeriense de Pulpí, ‘pegada’ a Águilas, podría entrar en las quinielas para optar a albergar una futura planta comercial de fusión nuclear en Europa.

Ambos municipios limitan territorialmente hasta el punto de que comparten continuidad (y pugnas) territoriales, conexiones viarias y vínculos económicos y sociales, por lo que la instalación de este ambicioso proyecto que pretende poner en marcha la compañía alemana Gauss Fusion también podría tocar de lleno a la localidad costera murciana.

Las posibilidades por ahora de que se pueda llevar a cabo en Pulpí son ínfimas y remotas, pero no hay que descartarlas a la ligera: la citada empresa señala en un concienzudo estudio realizado durante los años 2024 y 2025 hasta 150 clústeres industriales con hasta 900 ubicaciones potenciales en nueve países de todo el continente europeo.

En el caso de España, se contabilizan hasta 17 áreas preseleccionadas dentro del informe realizado en colaboración con la Universidad Técnica de Múnich y, de acuerdo con este mismo documento, el municipio almeriense ‘vecino’ figuraría dentro del área industrial del Levante al estar incluido en la cartografía preliminar elaborada.

En el listado aparecen hasta 150 clústeres industriales con hasta 900 ubicaciones potenciales en nueve países

En concreto, la delimitación territorial situaría a Pulpí dentro del ‘clúster industrial’ avalado en el mapa como ‘apto’ que, si se tiene en referencia el área señalada, también contemplaría otras localidades almerienses cercanas, de menor a mayor distancia con la Región, como Cuevas del Almanzora, Vera, Garrucha, Turre, Mojácar o Carboneras.

Por ahora el Ayuntamiento de Águilas no ha entrado a valorar las consecuencias que podría tener la hipotética implantación de este ambicioso proyecto a escasos metros de sus vecinos, ya que, en caso de ir para adelante, primero esperarían a obtener información oficial por parte del consistorio andaluz.

Las zonas delimitadas en verde representan las zonas que la empresa alemana ha elegido para implantar la central nuclear de fusión. / L. O.

La decisión final, en 2027 En el documento ya se avisa de que la decisión final se podría adoptar a partir de finales del próximo año 2027. El estudio evalúa ubicaciones con una ‘lista de requisitos’ bastante concreta: conectividad a red, acceso a sistemas de refrigeración y recuperación de calor, y capacidad de reaprovechar infraestructura energética existente (incluida la asociada a emplazamientos de carbón, nuclear u otras plantas).

Los conceptos de ‘central nuclear’ o ‘energía nuclear’ -una de las más ‘limpias’ en cuanto a emisiones y contaminación del aire-, suelen levantar mucha desconfianza y oposición vecinal por los riesgos que pueden conllevar en caso de que se produjese algún incidente en la planta o los problemas de salud que se derivarían de la exposición continua a la radiación.

En este caso, cabe resaltar que, a diferencia de la de fisión, donde romper átomos pesados puede generar reacciones descontroladas (como un accidente nuclear), la fusión une átomos ligeros y, si algo falla, la reacción simplemente se detiene por sí sola: no debería haber riesgo de una ‘fuga en cadena’ ni de una explosión nuclear como la de Chernóbil.

Mientras que el Gobierno de España sigue manteniendo en firme su plan de cierre progresivo de las 7 centrales nucleares activas entre 2027 y 2035 en nuestro país, las compañías eléctricas más importantes del país, como Iberdrola, Endesa o Naturgy, van a exigir que se alargue el plazo previsto para garantizar la seguridad del sistema.

Pedro Costa Morata, en 2024 acompañado por colectivos sociales y ecologistas en conmemoración de los 50 años contra la planta en Marina de Cope. / L. O.

Con la victoria ecologista y vecinal en Marina de Cope en el recuerdo

La posibilidad de instalar una central nuclear (ya sea de fisión o fusión) no es ajena a los colectivos ecologistas y vecinos de Pulpí y Águilas, ya que hace más de medio siglo ya lucharon junto a los de otros municipios como Lorca o Mazarrón para evitar la implantación de una en Marina de Cope.

Encabezados por el aguileño Pedro Costa Morata (que a la postre recogió la historia de esta lucha en el libro La saga de Cope: piratas, asaltos y mandobles, lograron entonces convencer a pescadores y agricultores sobre los posibles riesgos ambientales de la instalación.

El 19 de febrero de 1974, los consistorios implicados rechazaron la construcción de la central tras la movilización ecologista y vecinal. La victoria marcó un hito en el ecologismo español y dio lugar a la creación del Grupo Ecologista del Mediterráneo en 1977, desde donde se abordaron otras causas ambientales en la Región de Murcia, como la contaminación de la bahía de Portmán, la protección de parques naturales y la oposición a infraestructuras dañinas. Por el 50º aniversario, en febrero de 2024 se organizó una mesa que recordó la lucha histórica y el rechazo a la construcción.