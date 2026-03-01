Centenares de camiones de gran tonelaje cruzan a diario calles y avenidas de cascos urbanos de la Región sin alternativa

Centenares de camiones de gran tonelaje siguen a día de hoy pasando todos los días por numerosas avenidas principales y calles de los cascos urbanos de distintos municipios de la Región de Murcia. Lugares donde el tránsito habitual de enormes tráileres se sucede durante la mañana, la tarde y la noche y donde la ‘convivencia’ forzada durante décadas entre la vida de barrio y las rutas del transporte pesado conectan almacenes locales con polígonos industriales, autovías, carreteras y puertos porque, en muchas ocasiones, no existe ninguna otra alternativa.

Más allá de los ruidos, vibraciones, contaminaciones y miedos que puede generar entre la población, también ocasionan otros perjuicios a los propios conductores y transportistas a la hora de tener que circular por zonas que no han sido diseñadas para estos vehículos articulados de varios metros de longitud. El miedo a quedar atascado, sufrir desperfectos o incluso a provocar un accidente también genera una tensión añadida a jornadas laborales ya de por sí largas y sacrificadas.

Precisamente hace unos días volvían a saltar a la palestra estos casos excepcionales después de que una vecina de Mazarrón perdiese la vida tras ser atropellada en una céntrica calle de la localidad costera por un camión de grandes dimensiones.

Despliegue policial y sanitario tras el accidente mortal en Mazarrón. / L. O.

El trágico accidente de Mazarrón

La sexagenaria era embestida por el vehículo en la calle La Vía, una de las más animadas y con más actividad social y económica del pueblo mazarronero, y quedaba gravemente herida: tras los esfuerzos por estabilizarla y a pesar de ser trasladada de urgencia por los servicios sanitarios a la UCI de la Arrixaca, acababa falleciendo horas después. Seguidamente varios vecinos y usuarios a través de redes sociales lamentaron la muerte de esta mujer, señalando que esto se veía venir y que, tarde o temprano podía suceder.

Algunos de los comentarios en Facebook tras la muerte de la vecina atropellada en Mazarrón. / L. O.

Cabe recordar que, en estos casos, las competencias para poner en marcha ordenanzas que regulen o prohíban el paso de estos grandes camiones dependen de la decisión que adopte cada gobierno municipal. La Consejería de Fomento poco puede hacer al respecto, ya que son los propios ayuntamientos los que se encargan de gestionar estas situaciones.

El alcalde mazarronero, Ginés Campillo, señala a La Opinión que en los últimos años el número de grandes camiones que han ido pasando por esta citada vía «toda la vida» se ha ido reduciendo, pero aún sostiene que muchos de ellos siguen pasando a día de hoy «porque no existe de momento otra alternativa» para aquellos que se dirigen, dice, a un importante almacén hortofrutícola en las inmediaciones de esta calle, la única por donde transitan estos vehículos pesados.

«Hay una circunvalación prevista para sacar todo el tráfico de este tipo desde la entrada del municipio viniendo del puerto y sale por la N-332 para enganchar directamente con la otra circunvalación que ya está hecha, pero lógicamente eso no es inmediato. No va a ser ni pronto ni fácil», asume Campillo. «A los transportistas les afecta más que a los propios vecinos», reitera el regidor quien, insiste, por el momento «no hay otra solución».

Autorizaciones en casos excepcionales Desde la patronal regional del transporte, la Froet (Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia) recuerdan que en aquellos casos excepcionales en los que grandes camiones deben entrar al casco urbano de principales ciudades y calles en los que en un principio no estaría regulado el tránsito de estos vehículos, las empresas deben primero informar al ayuntamiento y tramitar la correspondiente solicitud para recibir la autorización. Tras esto, por norma general, en estas situaciones concretas van ‘acompañados’ de los agentes de las policías locales que velan por la seguridad y regular el tráfico de forma que no se produzcan impedimentos ni para los trabajadores transportistas ni para los vecinos y usuarios que se encuentren en esos momentos en esa calle.

A la fuga tras arrollar a un vecino en Santomera

Trágicos accidentes como los ocurridos hace unos días en Mazarrón se han dado también en pleno centro de Santomera. El trasiego de vehículos pesados por la Avenida Poeta Julián Andúgar (el tramo urbano de la RM-414, carretera que une el municipio santomerano con el de Abanilla) es constante a todas horas. En enero del pasado año un hombre mayor moría tras ser atropellado por un tráiler en esta avenida: el conductor se daba a la fuga tras el siniestro y era localizado a la tarde siguiente por los agentes de la Guardia Civil, investigándole como presunto autor de un homicidio imprudente.

Archena, Pliego, Campos del Río, Fortuna...

Fuentes de una de las principales empresas transportistas de la Región de Murcia también señalan a este periódico como otro punto conflictivo el tramo urbano de la MU-530 a su paso por Archena, la Avenida Antonete Gálvez, donde se ubica también otro almacén de frutas.

El problema viene cuando los conductores deben ‘acular’ (la maniobra por la que el vehículo articulado va retrocediendo lenta y progresivamente para posicionar la parte trasera del remolque a las puertas del almacén), por lo que el camión se ve obligado, sin alternativa, a invadir durante unos segundos parte del carril contrario, en una vía donde se ubican a a apenas un par de metros distintos bares, cafeterías y viviendas residenciales.

En las principales avenidas que ‘cruzan’ otros pueblos como Fortuna o Moratalla transitan a diario camiones de ida y vuelta en ambas direcciones y en pueblos de la Comarca del Río Mula como Pliego o Campos del Río también se repite la historia.

Un vehículo a su paso por la avenida principal de Pliego, esta semana. / Micaela Fernández

La RM-515, avenida de Mula en su discurrir por el núcleo poblacional de Pliego, es otra de las vías que acogen gran cantidad de vehículos y transporte pesado a diario. De ella deriva el tráfico procedente de Alhama de Murcia, Casas Nuevas, Fuente Librilla, Totana o Aledo en su unión con el municipio de Mula y la Autovía del Noroeste, por lo que es una ruta importante de conexión interurbana en la zona de Sierra Espuña.

Pliego no cuenta con un desvío para este fluir de tráfico, a pesar de que se ha trasladado la importancia de contar con una vía que pudiera sacar este tránsito diario de vehículos de la calle principal del pueblo donde, entre otros, se encuentra el CEIP Pascual Martínez Abellán, el centro social, centro de la tercera edad o el mercado de abastos, siendo además lugar de paso para la Plaza Mayor, el Ayuntamiento o el consultorio médico.

El alcalde de Pliego, Antonio Huéscar, afirma también a esta Redacción que se está en constante trabajo con Carreteras para mejorar los recursos de esta vía que garanticen la seguridad con los ciudadanos con resaltos que frenen la velocidad y pasos de peatones a lo largo de toda la vía. Del mismo modo sostiene que están próximos a iniciarse dos actuaciones en esta avenida para seguir mejorando la seguridad vial. «Con el Plan de Obras y Servicios se van a ampliar las aceras y el Ayuntamiento ha recibido una subvención a través de la que se van a instalar pasos de peatones inteligentes».

Uno de los camiones pasando por el centro de Campos del Río. / L. O.

En el caso de Campos del Río, sigue pendiente un plan futuro que busca reestructurar toda la seguridad vial del municipio. El tema también lleva años coleando: en 2018 ya se debatió en el Ayuntamiento una moción solicitando que se suprimiese el tránsito de vehículos de mercancías pesadas por la MU-531.