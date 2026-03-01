La aventura irrepetible de Alquibla Teatro

Hay cierres que se parecen mucho a los comienzos. El de Alquibla Teatro tiene esa anómala textura de los finales que no duelen, porque han sido queridos, pensados y tejidos a lo largo de cinco años con la misma paciencia con la que se escriben las mejores obras.

Pero antes de hablar del final hay que hablar de lo que lo precede, porque sin una trayectoria que siga a un inicio no sería una despedida, sin trayectoria sería solo una interrupción.

La compañía nació en Murcia en 1984. Dos jóvenes —Antonio Saura como director, Esperanza Clares como actriz primero y productora después— formados en la Escuela de Arte Dramático y convencidos de que la mejor manera de aprender a hacer teatro era, sobre todo, verlo. Y muchas de las cosas que valían la pena ver, en aquellos años, llegaban al Teatro Romea. Lo veían desde las butacas y, cuando cerró por reformas, lo veían desde otros escenarios, diciéndose que querían ser como aquellas compañías y actuar en ese escenario. Lo que tenían delante era una promesa. Tardaron cuatro años en cumplirla.

Primer acto

En 1988, cuando el Romea reabrió —en el marco del plan nacional de recuperación de infraestructuras escénicas impulsado por José Manuel Garrido desde el Ministerio de Cultura—, Alquibla pudo actuar allí. "Esa subida de telón metafórica —porque Alquibla nunca ha llevado telón— fue lo más impactante de los primeros años", recuerda Saura. No era vanidad. Era la constatación de que el proyecto existía, de que había pasado de ser un deseo a ser una realidad con fecha y escenario. "El Romea ha sido siempre un referente. Lo veíamos siempre muy lejos cuando empezamos. Habernos despedido en el Teatro Circo, que es un teatro que me apasiona, no habría sido lo mismo, porque no nos ha acompañado igual en nuestra trayectoria ni nosotros hemos estado tan vinculados emocionalmente".

Segundo acto

Los primeros años fueron también los del error que más les enseñó: creer que lo empresarial podía ir separado de lo creativo. Cuando entendieron que no, que ambas cosas debían respirar juntas o no respiraba ninguna, llegó el salto. Y el salto tiene un nombre: El sueño de una noche de verano. El inmenso bosque de Shakespeare convertido en una playa del Mediterráneo levantino, en una celebración bajo el sol del Mar Menor. "Al público de toda España le volvió loco. De pronto nos sentíamos muy próximos", dice Saura. Era la voz de Alquibla tomando forma definitiva: un teatro de emoción anclado en la pulsión mediterránea que nunca fue localismo, sino temperatura propia.

Vinieron después Bodas de Sangre —con el olor al Segura que pasa por Blanca y Calasparra, y con el encuentro con el dramaturgo José Ramón Fernández, que les aportó calma cuando más la necesitaban—, pero antes estaban La reina del Orinoco en el 97, y un sinfín de producciones propias construidas sin concesiones. Siempre sin cabeceras de cartel televisivas, siempre sin la dieta fácil de la comedia de temporada, siempre con los presupuestos ajustados al límite de lo honestamente posible. "Inviertes 100, te dan 20", dice Saura sobre las ayudas públicas. Clares va más lejos: "Necesitamos dejar de hablar de subvención y hablar de inversión en cultura. Inversión en creadores, en gente que arriesgue. ¿Qué resultados pides para invertir en sanidad? Pues esto es lo mismo".

Tercer acto

2010 fue el peor. La crisis económica de 2008 había vaciado las arcas de los ayuntamientos, por lo menos para el teatro de creación —sin estrellas que vendieran taquilla por sí solas— estaba condenado a una parálisis que se prolongaría años. En ese contexto nació, en 2011, La casa de Bernarda Alba. "Nació en un momento jodido y nos salvó la vida, porque empezamos a girar por toda España", dice Saura.

"Siempre lo estético ha prevalecido sobre lo empresarial", confiesa Clares. "Si el deseo era hacerlo, aun a sabiendas de que podía ser económicamente irrecuperable, la necesidad de hacer ese trabajo también pesaba. Ese equilibrio ha sido nuestro motor". Cerca de un millón de espectadores acumulados a lo largo de cuatro décadas dan la medida de lo que ese equilibrio —frágil, peleado, nunca garantizado— fue capaz de sostener un legado que habla por sí solo.

Epílogo

En 2013 se incorporó de forma natural al equipo su hija Alba, licenciada en Filología Hispánica y doctora en Artes y Humanidades. Desde entonces, el repertorio de Alquibla lo han decidido los tres. Las peleas, confiesa Saura con una sonrisa que se adivina, han sido a muerte. "Peleo con una dramaturga, ella pelea con un director de escena. En 40 días de ensayo no puede salir esta obra, le digo a la productora. Y ella me dice, ni uno más, porque eso vale una fortuna. Como no hemos conocido otro tipo de vidas, no sabemos cómo funcionan las familias de forma normal".

Clares lo redondea: "Hemos sido una familia peculiar. Alba tuvo una línea continua, no hubo infancia-adolescencia ‘normal’, porque estaba en esta vorágine y era lo que conocía, lo que vivía, lo que pensaba que existía en general".

Fue ese núcleo de tres el que, en el verano de 2020, refugiado en una casa rural en Ríopar durante el confinamiento, fraguó el final. De conversaciones sobre incertidumbre, migración y legado nacieron los tres textos que Alba escribió para la Trilogía del Camino: Mi Cuerpo Será Camino, No Me Falte el Aire y Lo Más Hermoso Todavía. Un proyecto que a priori tenía todo en contra —sin nombres conocidos, sin garantías, con el mercado en precario— y que tiraron adelante porque, como dice Clares, "la balanza del deseo de lo que queremos hacer siempre ha prevalecido. Y en este caso, más que nunca, sobre lo económico. Podía haber sido un fracaso. Y es un riesgo que asumimos."

Noticias relacionadas

El lema del 25 aniversario de Alquibla fue ‘Tanto por venir’. El de la despedida, con fecha de 28 de febrero en el Teatro Romea, es ‘Lo más hermoso todavía’. Cuarenta y dos años después, con esfuerzo y mucho riesgo, nadie, nadie, puede decir que mintieron.