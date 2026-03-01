Vista atrás
Se avecina nueva crisis de Vox en la Asamblea Regional
Liarte, Carrera y Campuzano fueron expulsados del partido la pasada legislatura
No es la primera vez, ni mucho menos, que Vox vive una crisis de calado en la Región de Murcia. En 2019, la formación de Abascal entraba en la Asamblea con cuatro diputados: Juan José Liarte, Francisco Carrera, Mabel Campuzano y Pascual Salvador. Al final de la legislatura, el único leal al partido era este último.
Hacía solo un año desde que les entregaron el acta cuando el partido, desde Madrid, decidió expulsar a tres de las cuatro personas que formaban el grupo parlamentario por decidir unilateralmente el despido de cuatro trabajadores.
Lo lógico hubiera sido que, una vez que el partido decidió que no los quería, abandonaran el grupo entregando el acta o pasando al Grupo Mixto. Eso no pasó. Al ser mayoría, tomaron el control del grupo, incluida la asignación que recibían por parte del Parlamento en proporción a los diputados que obtuvieron en las elecciones anteriores, y que suele ser una de las principales fuentes de ingresos de los partidos con representación parlamentaria en la Región.
Los diputados se rebelaron contra Madrid en 2020, un año después de recoger el acta
El cisma se produjo, precisamente, poco después de que José Ángel Antelo se pusiera al frente de la gestora que dirigía Vox en la Región de Murcia (no sería hasta mayo cuando fue nombrado oficialmente presidente provincial).
El lío continuó en la Cámara porque, tras la fallida moción de censura presentada contra el presidente Fernando López Miras en 2021, el líder regional del PP formó un gobierno con tránsfugas de Ciudadanos en el que incluyó a Mabel Campuzano como consejera de Educación y Cultura.
Tampoco quedó ahí el culebrón. Un año después, en 2022, la expulsada de Vox estallaba contra sus compañeros Liarte y Carrera, acusándoles de entrometerse en su trabajo y presionarla para ‘enchufar’ a amigos suyos. Ese mismo año, Pascual Salvador, único diputado fiel a Abascal, se marchaba al Grupo Mixto. Fue, sin duda, el grupo parlamentario más variopinto que ha pasado por la Asamblea desde su nacimiento.
