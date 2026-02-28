Vuelve el tiempo invernal a la Región de Murcia: llegan lluvias y bajan las temperaturas

El mes de marzo llega con un cambio de dinámica en la atmósfera. Después de un febrero marcado por las fuertes rachas de viento y los cielos despejados, la próxima semana volverá la inestabilidad y las lluvias a toda la Región. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), a partir del lunes, las precipitaciones serán las grandes protagonistas, con jornadas totalmente desapacibles. Las temperaturas, que estaban siendo más propias del mes de abril que de febrero, sufrirán un pequeño descenso a principios de semana.

Lunes 02

La semana comenzará con cielos nublados y precipitaciones débiles en toda la Región. También se espera la presencia de polvo en suspensión. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente norte en el litoral. La AEMET ha activado la alerta amarilla por fenómenos costeros en la comarca del Campo de Cartagena y Mazarrón por rachas de viento que pueden superar los 50-60 km/h y olas de 2-3 metros de altura. El aviso estará vigente entre las 15.00 h y las 23.59h.

En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán, quedarán por debajo de los 20 grados. En Murcia y Lorca llegarán a los 17, y en Cartagena a 16. Las más bajas serán los 15 de Yecla y los 13 de Caravaca de la Cruz. En cuanto a las mínimas, la más alta será la de la ciudad portuaria con 13 grados, y las más bajas en Caravaca de la Cruz y Yecla, con 5.

Martes 03

En la jornada del martes, la probabilidad de precipitaciones será menor, especialmente en las zonas costeras y la Vega Media del Segura, donde los cielos seguirán estando completamente cubiertos. En el Altiplano y el Noroeste sí que se espera una jornada pasada por agua. Otra vez habrá presencia de vientos de flojos a moderados de componente norte, mas intensos en el litoral.

Las temperaturas tendrán un ligero aumento, volviendo a superar los 20 grados los municipios de Murcia y Lorca. En Caravaca de la Cruz y Cartagena los rozarán, con 19 y 18, respectivamente.

Resto de la semana

Aunque todavía existe incertidumbre de cara a los siguientes días, parece que la lluvia seguirá siendo la tónica habitual, especialmente en la jornadas del miércoles y del jueves. Por lo tanto, se puede decir que el invierno ha vuelto al sureste español, quién sabe si para despedirse.