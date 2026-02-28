El PP denuncia que PSOE y Vox se unen en el Senado para prohibir la pesca de la anguila en el Mar Menor

El Partido Popular de Región de Murcia (PPRM) ha denunciado que el PSOE y Vox se han unido esta semana en el Senado para prohibir la pesca de la anguila en el Mar Menor, algo que ha indignado a los pescadores de la Región. El Grupo Parlamentario Popular en el Senado presentó una moción para reclamar al Gobierno de España la revisión del Plan Nacional de Gestión de la Anguila y evitar decisiones generalistas que puedan poner en riesgo la viabilidad del sector pesquero regional.

La iniciativa, debatida en la Comisión de Pesca del Senado, solicita que no se impulse la catalogación estatal de la anguila en categorías de máxima protección sin evaluar previamente, de forma objetiva y diferenciada, los resultados de los planes autonómicos ya existentes.

El senador por la Región de Murcia Antonio Luengo ha subrayado que la protección del medio marino y la sostenibilidad de las especies “debe ser compatible con la supervivencia de la actividad pesquera tradicional”, especialmente en comunidades como la Región de Murcia, donde la pesca constituye un pilar económico y social en numerosos municipios del litoral.

En la moción, los senadores recuerdan que la recuperación de la anguila europea se encuentra regulada en el marco del Reglamento (CE) 1100/2007 del Consejo, que obligó a los Estados miembros a elaborar planes específicos adaptados a las circunstancias regionales. En España, estos planes fueron aprobados en 2010 y han permitido desarrollar estudios científicos, medidas de control del esfuerzo pesquero, mejora de hábitats y actuaciones contra el furtivismo.

Sin embargo, el reciente anuncio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de impulsar la inclusión de la anguila en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial en la categoría de ‘En peligro de extinción’ ha generado “una profunda inquietud en el sector”, ha señalado Luengo.

“El Gobierno no puede adoptar decisiones unilaterales sin tener en cuenta la realidad de cada cuenca hidrográfica ni el impacto socioeconómico sobre las comunidades pesqueras”, ha señalado el parlamentario. En este sentido, ha criticado la falta de una posición clara por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, departamento competente en materia de ordenación y gestión pesquera.

Refuerzo de la vigilancia

El senador murciano ha defendido que la recuperación de la especie debe centrarse prioritariamente en la mejora de los hábitats, el refuerzo de la vigilancia, la lucha contra el furtivismo y el tráfico ilegal internacional, consideradas las principales amenazas para la anguila, “en lugar de imponer nuevas restricciones generalizadas sobre actividades legales, reguladas y sometidas a control científico”.

Por ello, la moción presentada insta al Gobierno a no impulsar ninguna iniciativa de catalogación estatal sin evaluar previamente los resultados de los planes autonómicos; revisar el Plan Nacional de Gestión de la Anguila y actualizar los planes autonómicos, incorporando datos científicos diferenciados por cuencas; garantizar que cualquier decisión futura se base en análisis científicos objetivos y específicos; evaluar el impacto socioeconómico de cualquier medida restrictiva sobre las comunidades locales; y adoptar medidas de protección en coherencia con la normativa europea y la política pesquera común.

Luengo ha reiterado su compromiso con una política ambiental “rigurosa, basada en la ciencia y compatible con el mantenimiento del empleo y la actividad tradicional”, apostando por un modelo de gestión equilibrado que garantice “tanto la conservación de la especie como el futuro del sector pesquero”, ha concluido.