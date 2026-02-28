Hozono Global, aliado estratégico en la transformación de los municipios de la Región
La compañía refuerza su colaboración con los ayuntamientos de la Región de Murcia para avanzar en sostenibilidad ambiental, modernización de la administración e infraestructuras estratégicas
«Los municipios son el primer motor del desarrollo social, económico y ambiental». Esta convicción guía la labor del Grupo Hozono Global, que en la Región de Murcia consolida su presencia como socio estratégico de las administraciones locales. Desde la cercanía y el conocimiento del territorio, la compañía desarrolla soluciones que permiten a los consitorios afrontar con garantías grandes desafíos actuales como la transición ecológica, la economía circular, la digitalización y la mejora de los servicios públicos.
La escala local es donde los retos se perciben con mayor claridad y donde las respuestas pueden aplicarse con mayor agilidad. Por ello, el trabajo conjunto entre empresa y administración se convierte en una herramienta clave para transformar necesidades concretas en proyectos reales que mejoran la vida de las personas.
El poder transformador de lo local en la Región de Murcia
Esta visión ya se traduce en actuaciones tangibles en la Región de Murcia. Municipios como Lorquí avanzan, con la colaboración de Digiltea - Grupo Hozono Global, en proyectos europeos de renaturalización urbana que incorporan soluciones basadas en la naturaleza para reducir el efecto isla de calor, ganar biodiversidad y generar espacios más saludables.
Actúa ha reforzado la infraestructura verde de Cartagena mediante técnicas sostenibles como el aporte de triturado vegetal en jardines y la ampliación de su masa arbórea con nuevas plantaciones en todo el término municipal, mejorando la eficiencia hídrica y la absorción de CO2 en un entorno especialmente sensible al estrés climático.
La mejora ambiental se complementa con la modernización de los servicios urbanos. En Archena, el nuevo modelo integral de limpieza, reciclaje y mantenimiento de zonas verdes permite optimizar recursos y ofrecer una respuesta más eficaz a las necesidades vecinales. En Yecla, la implantación y refuerzo de la recogida selectiva de biorresiduos fomenta la separación en origen y avanza hacia una gestión más eficiente y alineada con los objetivos europeos en materia de residuos.
La sostenibilidad también se extiende al ámbito forestal con el proyecto LIFE TOKEN CO2 liderado por Digiltea y Orthem, que ha iniciado su desarrollo en Moratalla y que apuesta por la reforestación y la gestión responsable del monte como herramienta para la compensación de emisiones, generando al mismo tiempo oportunidades vinculadas a la economía verde en el sureste peninsular.
Por su parte, Mazarrón avanza en la digitalización turística mediante la incorporación de herramientas tecnológicas que optimizan la promoción del destino y enriquecen la experiencia del visitante, demostrando que la innovación digital es también un factor determinante para el desarrollo local.
En conjunto, estas actuaciones comparten una misma filosofía basada en integrar sostenibilidad, eficiencia e innovación en la gestión municipal, con soluciones adaptadas a la realidad de cada territorio.
Un modelo de cooperación para afrontar los desafíos actuales
El progreso de los municipios depende, en gran medida, de su capacidad para sumar capacidades y conocimiento. La colaboración público-privada se consolida como una herramienta eficaz para que los ayuntamientos puedan abordar retos como la gestión del agua, la transición energética, la modernización de infraestructuras o la digitalización de los servicios.
Desde la experiencia del Grupo Hozono Global, el éxito de esta cooperación se sustenta en la confianza, la transparencia y el compromiso con el territorio. Cuando administraciones y empresas comparten visión y objetivos, los resultados se traducen en servicios e infraestructuras más eficientes, entornos urbanos más sostenibles y proyectos que repercuten directamente en el bienestar colectivo.
Una compañía con visión integral al servicio del territorio
El Grupo Hozono Global ha desarrollado un modelo de gestión que combina especialización técnica y visión estratégica. Con más de 4.500 profesionales y presencia en buena parte del país, la compañía integra empresas especializadas en servicios urbanos, medioambiente, infraestructuras y digitalización, lo que le permite ofrecer respuestas coordinadas y adaptadas a cada municipio.
Su estructura combina la experiencia de compañías como Actúa, Orthem, Ambex, Abala o Digiltea con una filosofía común basada en escuchar al territorio, anticipar necesidades y aplicar soluciones que equilibren progreso y sostenibilidad.
Porque el desarrollo sostenible no es un concepto abstracto, sino una realidad que se construye desde lo local, proyecto a proyecto, municipio a municipio. Persona a persona.
Más sobre Gupo Hozono Global
Página web de Grupo Hozono Global: https://hozonoglobal.com/
Teléfono: 968 35 12 08
Dirección: Av. de Alcantarilla, 655, 30166 Nonduermas, Murcia
