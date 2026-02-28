Frank Zambrano, el tatuador que ha marcado la piel de jugadores del UCAM Murcia

Con solo 24 años, Frank Zambrano se ha hecho un nombre en el mundo del tatuaje en Murcia. Especializado en línea fina y realismo, este joven artista de nacionalidad ecuatoriana y residente en la Región desde los seis años, ha dado recientemente un paso más en su trayectoria profesional al tatuar a jugadores del UCAM Murcia Baloncesto como Howard Sant-Roos y Devonte Cacok.

Zambrano comenzó en el oficio con apenas 18 años. Tras dejar el instituto y encadenar trabajos como camarero y en fábricas y almacenes, decidió invertir su primer sueldo en un kit de tatuaje. "Desde pequeño me ha gustado dibujar. Cuando probé a tatuar, me di cuenta de que quería dedicarme a ello", explica. Desde entonces, no ha dejado de formarse y perfeccionar su técnica.

La oportunidad de trabajar con jugadores del UCAM surgió a través de las redes sociales. "Le hablé a Howard por Instagram para hacer una colaboración. Pensé que no me respondería, pero le gustó mi trabajo y me escribió", comenta.

Zambrano, de 24 años, quiere abrir el mejor estudio de la Región y ya tiene citas en Alemania

Para Zambrano, que un deportista profesional confiara en él fue un impulso decisivo: "Me sentí muy orgulloso. Si un jugador profesional confía en ti, es porque algo estás haciendo bien".

A Sant-Roos le tatuó unas zapatillas Jordan Retro 4, su modelo favorito. A Cacok, una pieza dedicada a su hijo con la frase "Mi hijo, mi mundo". Las sesiones también dejaron anécdotas, como las dificultades para comunicarse en inglés con el jugador estadounidense. "Mi inglés es muy básico, pero al final nos entendimos con el traductor y mucha voluntad", comenta entre risas.

Frank comenta que tatuar a deportistas de élite tiene sus particularidades. "Viven de su cuerpo y tienen agendas muy exigentes, con entrenamientos y partidos constantes", señala. Por ello, en ambos casos realizó tatuajes lineales y de pequeño tamaño, facilitando una mejor curación. Las sesiones de tatuajes se pueden ver en su cuenta de Instagram (@franktattoo_ink).

El tatuaje funciona como una armadura visual, como una forma de proyectar confianza o identidad cuando salen a la pista Frank Zambrano — Tatuador

Para Zambrano, la conexión entre tatuaje y deporte es cada vez más evidente. "El cuerpo es la herramienta de trabajo de un jugador. El tatuaje funciona como una armadura visual, como una forma de proyectar confianza o identidad cuando salen a la pista", afirma. A su juicio, el estigma social ha quedado atrás: "Hoy se valora más la calidad del artista que el hecho de estar tatuado".

Además de los jugadores del UCAM, Frank también ha trabajado con un DJ de Mallorca que viajó a Murcia para actuar y decidió tatuarse en su hotel. Actualmente, mantiene contacto con otro jugador del equipo murciano para una futura pieza, que se realizará una vez finalice la temporada.

Cada vez más conocido en redes sociales

Las redes sociales han sido clave en su crecimiento, contando ya con más de 3.000 seguidores en Instagram. Tras realizar un curso de marketing, comenzó a utilizarlas como herramienta para mostrar su trabajo y crear contenido educativo sobre el tatuaje. “Hoy en día hay mucha competencia. Para vivir de esto tienes que diferenciarte, tener marca personal y ofrecer calidad”, explica.

Entre sus metas está abrir el "mejor estudio de la Región de Murcia" y seguir formándose. De hecho, ya tiene fechas confirmadas para tatuar en Alemania. "En un par de años quiero estar entre los mejores tatuadores de la Región o de España", asegura.

Para vivir de esto tienes que diferenciarte, tener marca personal y ofrecer calidad, indica el joven tatuador

Constancia, inversión en aprendizaje y no rendirse son los consejos que ofrece a quienes quieren emprender en el mundo artístico. Su trayectoria, marcada por la iniciativa y el trabajo continuo, empieza ya a dejar huella, también en la piel de los deportistas más visibles de la ciudad.