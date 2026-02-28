Los estudiantes de FP de la Región arrasan en las Olimpiadas: récord histórico de medallas

Los estudiantes de Formación Profesional de la Región de Murcia están de enhorabuena. Desde el pasado miércoles participan en las olimpiadas de la FP, ‘SpainSkills 2026’, y han obtenido un récord histórico de medallas, con un total de diez premios y dos reconocimientos en exhibiciones.

La medalla de oro en CNC Fresado ha sido para David Iniesta, del CIFP Politécnico de Murcia; oro para Juan García, IES Bartolomé Pérez Casas (Lorca), en Tecnología de la Moda; y oro para Noel Contreras, del CIFP Carlos III (Cartagena), en Animación 3D y juegos.

Las medallas de plata han recaído en Amin Mahir, del IES Sierra de Carracoy (Murcia), en Fontanería y Calefacción; Carlos Ruiz, del CIFP Politécnico de Murcia, en Instalaciones Eléctricas; Daniel Muñoz, del IES Infanta Elena (Jumilla), en Tecnología del Automóvil; y Victoria Ferez, del CIFP Politécnico de Murcia, en Atención Sociosanitaria.

Las medallas de bronce han sido para Antonio José Ortega, del IES Sanje (Alcantarilla), en Soldadura; Encarnación Padín, del CIFP Hespérides (Cartagena), en Peluquería; y Francisco Javier Carrillo, del CIFP Arsenio Sánchez Fremm, en Tecnología de vehículos pesados.

Además, la Región ha obtenido oro en la exhibición de Robótica Colaborativa, con Francisco José Peñalver y Diego Hernández López, del CIFP Politécnico de Murcia; y medalla de plata en la exhibición de Energías Renovables, con José Ángel Martínez, del IES Sierra de Carrascoy (Murcia).

Los ganadores de la medalla de oro representarán a España en ‘WorldSkills Shanghái 2026’ y ‘EuroSkills Düsseldorf 2027’.

El director general de Formación Profesional, Enseñanzas de Régimen Especial y Educación Permanente, Luis Quiñonero, destacó que “la Región ha superado el récord conseguido en la edición 2024, con tres medallas más, lo que pone de manifiesto la calidad de la enseñanza, del profesorado y la implicación del alumnado de Formación Profesional que se imparte en la Región”.

En la competición, celebrada esta semana en el recinto ferial Ifema de Madrid, han participado más de 500 estudiantes de todo el país, que han tenido que demostrar su destreza en 31 modalidades oficiales de competición y otras tres de demostración.

Los alumnos de la Región han competido en modalidades como mecatrónica, diseño CAD, fresado, soldadura, reparación de carrocería, fontanería y calefacción, electrónica, desarrollo web, instalaciones eléctricas, control industrial, ebanistería, carpintería, floristería, peluquería, estética, tecnología de la moda, tecnología del automóvil, cocina, servicio de restaurante y bar, pintura del automóvil, jardinería paisajística, refrigeración, administración de sistemas en red, atención sociosanitaria, escaparatismo, panadería, tecnología de vehículos pesados, animación 3D y juegos, ‘cloud computing’, recepción hotelera y sistemas robóticos integrados; y en las exhibiciones de energías renovables, farmacia y parafarmacia y robótica colaborativa. El lema del equipo de la Región de Murcia ha sido ‘Cabeza, corazón y FP’.

En esta edición, cuatro docentes de la Región han participado como evaluadores nacionales de distintas modalidades.

Los alumnos participantes son los ganadores de la fase regional ‘RMSkills2025’, celebrada en marzo del pasado año, en la que participaron 180 estudiantes.