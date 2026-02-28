¿Especie invasora o naturalizada? Nuevos estudios reavivan la batalla por el arruí

El debate sobre el futuro del arruí en el sureste español vuelve a escena. El Consejo Asesor Regional de Caza y Pesca Fluvial analizó este viernes los últimos estudios científicos sobre la situación de esta especie en la Región de Murcia con el objetivo de solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica la descatalogación del arruí como especie exótica invasora y su consideración como especie naturalizada. La decisión tendría consecuencias directas sobre su gestión y sobre la caza deportiva, una reivindicación histórica del sector cinegético y de parte del ámbito agrícola.

La reunión, presidida por la secretaria autonómica María Cruz Ferreira, giró en torno a ciertos trabajos desarrollados entre 2020 y 2025. Esos documentos, realizados por un equipo de científicos liderados por el investigador del CSIC, Jorge Cassinello, concluyen, entre otras cosas, que la presencia del arruí en sierras murcianas no muestra impactos ecológicos contundentes que justifiquen mantener su inclusión en el catálogo estatal de especies invasoras.

Según estos informes, a los que ha tenido acceso La Opinión, existiría una "coexistencia estable entre arrui y cabra montés sin evidencia de desplazamiento competitivo local" y una diferenciación funcional en la dieta que reduce la competencia directa. El texto sostiene que el arruí actúa principalmente como pastador, mientras que la cabra presenta mayor ramoneo, lo que genera complementariedad trófica.

El estudio también señala que el arruí depende menos de los puntos de agua que otros ungulados y que los registros no evidencian daños severos generalizados en especies vegetales de interés. En ese contexto, los autores argumentan que la categoría de invasora debe revisarse en función de evidencias empíricas y del riesgo real, no del origen de la especie. En sus conclusiones, los informes proponen iniciar el proceso técnico-científico para reevaluar su estatus en el sureste peninsular y plantea medidas de gestión adaptativa —control de densidades, protección de charcas y seguimiento continuado— como alternativa a políticas restrictivas amplias.

El peso del argumento cinegético y rural

El presidente de la Federación de Caza de la Región de Murcia, José Antonio Moreno, defiende la descatalogación del arruí responde a una reivindicación histórica del sector. A su juicio, la inclusión de la especie en el catálogo estatal de exóticas invasoras se produjo "sin información científica suficiente" y cambió radicalmente su gestión, al pasar de ser una especie cinegética regulada a quedar bajo una lógica de erradicación. Moreno sostiene que el objetivo de los cazadores ha sido demostrar, con estudios recientes, que el arruí puede ser exótico pero no invasor en el sentido estricto, es decir, que no desplaza de forma significativa a otras especies ni genera impactos que justifiquen su eliminación.

El representante de los cazadores mucianos argumenta que la actual catalogación perjudica la gestión y el aprovechamiento rural, mientras que su naturalización permitiría regular poblaciones, homologar trofeos y reforzar el atractivo económico y turístico de la actividad cinegética en el medio rural. En ese escenario, el arruí pasaría a ser —según su planteamiento— una especie gestionada, capaz de aportar riqueza y consolidar una tradición vinculada a espacios como Sierra Espuña. Moreno insiste en que el cambio supondría "recuperar una especie emblemática" y evitar lo que considera un proceso de exterminio.

Discrepancias

Frente a esa visión, existe otro informe remitido al Consejo por el catedrático de Zoología de la UMU Francisco José Oliva introduce cautelas. Reconoce que la nueva documentación amplía la información disponible, pero advierte de que ese incremento "no puede interpretarse como demostración concluyente de ausencia de impacto" ni como base suficiente para cambiar la categoría.

El documento subraya que persisten discrepancias científicas sobre la magnitud real de los efectos ecológicos y recuerda que dictámenes previos del comité científico estatal recomendaron mantener la especie en el catálogo. También señala vacíos relevantes, como la falta de un análisis socioeconómico estructurado o de evaluaciones a largo plazo que permitan extrapolar resultados a escala regional. En su conclusión, el informe sostiene que la base científica actual "no puede considerarse suficientemente completa y robusta para avalar una solicitud formal de cambio de categoría", aunque reconoce avances respecto a evaluaciones anteriores.

Se introdujo en 1970

El arruí (Ammotragus lervia) fue introducido en Sierra Espuña en 1970. Esta especie es originaria de las montañas del Atlas, en el norte de África. La introducción fue llevada a cabo por el antiguo ICONA (Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza) con fines principalmente cinegéticos (caza deportiva), buscando poblar montes que en aquel momento tenían poca fauna de caza mayor. La especie se adaptó tan bien al terreno semiárido de Murcia que la población creció rápidamente, expandiéndose incluso a provincias limítrofes como Alicante. A pesar de su valor histórico para la zona, su estatus cambió legalmente tras años de debate. En 2016, tras una sentencia del Tribunal Supremo, fue incluido sin excepciones en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, lo que obliga a las administraciones a planes de control y erradicación para proteger la biodiversidad autóctona.