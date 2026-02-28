Carmina Fernández: “La propuesta de arreglo de la fachada del Santa Lucía es una chapuza que pone en riesgo a los usuarios y trabajadores del hospital”

La propuesta de arreglo de la fachada del Hospital Santa Lucía de Cartagena por parte del Gobierno Regional no ha convencido al Grupo Parlamentario Socialista, que a través de su portavoz Carmina Fernández, ha denunciado que tras dos incendios en la fachada del hospital, opta por parchear solo la zona quemada en vez de eliminar de una vez el riesgo.

“Lo sucedido en el Santa Lucía no es un episodio aislado, sino el reflejo exacto del modelo de gestión del Gobierno regional. Es la metáfora perfecta de la sanidad del PP: problemas que se conocen, decisiones que se retrasan y parches cuando ya es imposible seguir mirando hacia otro lado”. La portavoz ha asegurado que la propuesta del consejero de Salud de arreglo de la fachada del Santa Lucía es una chapuza indecente que pone en riesgo a los usuarios y trabajadores del hospital.

Fernández ha denunciado que el anuncio realizado por el consejero sobre la fachada del Hospital Santa Lucía retrata a la perfección la forma de gobernar del PP en la Región de Murcia: tarde, mal y con parches, incluso cuando está en juego la seguridad de las personas.

“Después de dos incendios en la fachada de un hospital público, anunciar que solo se va a arreglar el trozo quemado no es una solución. Es una chapuza. Y es una indecencia”, ha afirmado.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno de López Miras no está resolviendo el problema, sino intentando taparlo sin afrontar el fondo de la cuestión. “Cuando un riesgo ya se ha demostrado dos veces, un Gobierno responsable lo elimina. El PP ha decidido hacer justo lo contrario: convivir con él, administrarlo y cruzar los dedos para que no vuelva a pasar”.

También ha recordado que se trata del hospital de referencia de Cartagena y su comarca, una instalación sanitaria por la que pasan cada día pacientes, familiares y profesionales. “Aquí no estamos hablando de una pared cualquiera. Estamos hablando de seguridad en un hospital público. Y ante eso no caben excusas administrativas, ni propaganda, ni medias soluciones”.

“Lo más grave es el mensaje que lanza el Gobierno regional. Nos está diciendo que, en la Región de Murcia, aunque un riesgo se haya manifestado dos veces, no se elimina; se parchea, y que, aunque esté en juego la tranquilidad de pacientes y trabajadores, se actúa con la mínima intervención posible. Y eso es incompatible con una gestión seria de la sanidad pública”, ha añadido.

Además, ha advertido de que este caso resume una forma de gobernar que se repite en demasiados ámbitos. “La falta de gestión del Gobierno regional y su política permanente de parches están poniendo en riesgo a los ciudadanos de la Región de Murcia. Llegan tarde a los problemas, minimizan las consecuencias y solo reaccionan cuando el daño ya está hecho”.

Finalmente, ha exigido al Ejecutivo autonómico que abandone la improvisación y actúe con responsabilidad. “Lo que tiene que hacer el Gobierno regional no es vender una reparación parcial. Lo que tiene que hacer es garantizar la sustitución integral de la fachada, explicar los plazos, concretar el presupuesto y asumir de una vez su responsabilidad. Todo lo demás es una huida hacia adelante. Y en un hospital público, eso es inaceptable”.

Ruiz Jódar: “El PSOE más incompetente de la historia pretende dar lecciones a arquitectos e ingenieros sobre cómo reparar la fachada del Santa Lucía”

La diputada regional del Partido Popular Mª. Carmen Ruiz Jódar ha denunciado, en respuesta a los socialistas de la Región, que “el PSOE más incompetente de la historia, el que con su negligencia pone en peligro la seguridad de los ciudadanos, pretende dar lecciones a arquitectos e ingenieros sobre cómo reparar la fachada del Hospital de Santa Lucía”.

“Las obras, que comenzarán el próximo mes, se basarán en las conclusiones de la Comisión Técnica que se conformó tras el incendio, constituida por técnicos y expertos en la materia”, ha apuntado Ruiz Jódar. “Sin embargo, los socialistas, que estropean todo lo que tocan, nos quieren hacer creer que saben mejor qué hacer”, ha señalado.

La diputada del PP ha recordado además que en el Hospital de Santa Lucía de Cartagena “han comenzado ya las actuaciones destinadas a mejorar la seguridad y garantizar el uso adecuado de la terraza exterior del centro”. En este sentido, ha reseñado que “se instalará un sistema de videovigilancia y se acotarán diferentes espacios al aire libre a través de vallado perimetral”.

“El verdadero riesgo que sufren los ciudadanos es el desgobierno de Pedro Sánchez y el PSOE, dispuesto a mentir, manipular y engañar a la gente con cualquier asunto”, ha incidido.“Por suerte, los ciudadanos ya los tienen calados y su tiempo se agota”, ha concluido.