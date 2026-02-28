Esta noche se alinean los planetas: horas y lugares para ver el fenómeno astronómico en los cielos de Murcia

Por fin llegó el gran día o la gran noche... como canta Raphael. Será hoy cuando los cielos de Murcia regalen un espectáculo astronómico único: seis planetas del Sistema Solar (Júpiter, Urano, Venus, Neptuno, Mercurio y Saturno) se alinearán, formando lo que los astrónomos califican como "desfile planetario", un fenómeno que requerirá de los mejores sitios de Murcia si quieres verlos a cuerpo de rey. ¿Cuándo se podrá ver? Cuando empiece a oscurecer y ya durante toda la noche.

Su visibilidad aumentará poco después de la puesta de sol. El carácter vespertino de este evento imperdible lo convierte en un plan muy cómodo tanto para observadores profesionales como para familias que busquen un plan inigualable.

A lo largo de esa tarde-noche, los planetas trazarán un suave arco en el firmamento, siguiendo la eclíptica. Cuatro de ellos serán visibles a simple vista, sin necesidad de cristales especiales, aunque para detectar especialmente a uno de ellos será necesario encontrar un horizonte libre de obstáculos.

Los planetas se alinean este sábado por la noche en un fenómeno impresionante que se podrá ver en Murcia. / L. O.

Qué planetas se ven a simple vista

Venus , el objeto más brillante del cielo (con permiso de la Luna). Sencillo de detectar en primer lugar. Por el oeste, cerca del horizonte.

, el objeto más brillante del cielo (con permiso de la Luna). Sencillo de detectar en primer lugar. Por el oeste, cerca del horizonte. Júpiter , grande, brillante e inconfundible. Situado hacia el este.

, grande, brillante e inconfundible. Situado hacia el este. Saturno , tiene aros también brilla y es sencillo de identificar. Al sur de Venus y Mercurio.

, tiene aros también brilla y es sencillo de identificar. Al sur de Venus y Mercurio. Mercurio, saldrá cerca de Venus, aunque por poco tiempo.

Qué planetas requieren prismáticos o telescopios

Urano , está lejos y se requieren prismáticos. Ubicado próximo a Júpiter.

, está lejos y se requieren prismáticos. Ubicado próximo a Júpiter. Neptuno, se necesitan binoculares potentes o directamente un telescopio. Está cerca de Saturno.

Los mejores enclaves de Murcia para observar el desfile planetario

A pesar de la facilidad que mostrarán planetas como Saturno y Júpiter para ser divisados, elegir el lugar adecuado para verlo será clave. Por suerte, los murcianos cuentan con enclaves espectaculares para localizar los astros. Entre los mejores puntos de observación de la Región de Murcia para ver el espectáculo de este noche se encuentran:

Inazares (Moratalla). Uno de los techos de la Región de Murcia, con más de 1.300 metros de altitud y cielos catalogados por la NASA como limpios y oscuros, es ideal para contemplar incluso los planetas menos brillantes sin necesidad de telescopio. Quizá el mejor lugar.

Cielo de Inazares en invierno. / José M. Serna

Observatorio Astronómico Cabezo de la Jara (Puerto Lumbreras). La localidad más occidental de la Comunidad se caracteriza por ser un entorno natural aislado que permite apuntar directamente hacia el cielo, viendo los planetas y la Vía Láctea con telescopios potentes y su correpondiente explicación guiada.

Observatorio Astronómico Cabezo de la Jara (Puerto Lumbreras). / Ayto. Puerto Lumbreras

Monte Arabí (Yecla), y zonas de Calblanque (Cartagena) y La Bastida (Totana). Es crucial hallar lugares con baja contaminación lumínica. Estos son perfectos para grupos, familias o aficionados que quieran combinar la observación con un paseo bajo las estrellas.

Monte Arabí, en Yecla (I) y el cielo desde Calblanque, en Cartagena. / L. O.

Cómo localizar los planetas:

Si se quiere gozar al máximo de este evento astronómico, conviene estar informado acerca de los protagonistas de la noche: los planetas.

Venus será el primero en aparecer. Es el más brillante y dominante, él deberá ser tu guía para localizar a los siguientes: Mercurio y Saturno. Mercurio tiene truco, tendrás que ser muy rápido: será visible por un corto periodo de tiempo y estará muy bajo sobre el horizonte oeste. Turno de Saturno y Neptuno: fácilmente reconocibles por estar cerca de Venus. Su luz estable (a diferencia de las estrellas) te ayudará a diferenciarlo.

Para divisar Urano está claro: es el más alto. Muy próximo de las Pléyades. Será necesario emplear binoculares. Por último, el brillante y gigante Júpiter, fácil de diferencia, porque estará acompañado por la Luna casi llena al 90 por ciento. Él dominará el cielo y hará más sencilla la orientación.