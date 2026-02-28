Se accede por un agujero y se llega a uno de los miradores ocultos del Mediterráneo: este es el secreto mejor guardado de este pueblo de Murcia

Si conoces Mazarrón o su puerto es inevitable que te venga a la cabeza uno de sus paisajes más característicos, las Gredas de Bolnuevo, esa formación montañosa esculpida por el paso del tiempo a base de viento y agua. Pero por extraña que resulte, estas líneas no van dedicadas a este atractivo turístico, sino a uno de los miradores más increíbles que la naturaleza le ha dado al pueblo costero: el Arco Natural de Bolnuevo.

Es una ruta relativamente conocida para los vecinos de la localidad. Sin embargo, para el que viene de fuera es una oportunidad imperdible de hacer algo de deporte al aire libre bajo un marco inmejorable. Así lo presenta @viajeandoo (Jonathan) en su canal de Instagram.

Un excursionista señala el agujero por el que hay que meterse para llegar al arco natural de Bolnuevo / Acholand

Cómo llegar al Arco Natural de Bolnuevo

"Os voy a enseñar un secretito de Murcia", dice el influencer en el vídeo, y no le falta razón, porque aunque es un caramelo para los interesados en la naturaleza salvaje, no está tan explotada por los turistas.

Existen varias rutas donde este arco natural es una parada fija para los senderistas. Por ejemplo, la ruta que comienza en las Gredas y poco a poco va subiendo la montaña por detrás de la icónica formación arcillosa o la que sale desde Punta Vela y acaba en el Cabezo de los Pájaros.

Mapa del Arco de Bolnuevo, en Mazarrón.

"No es demasiado complicada, pero tampoco súper sencilla. Nosotros hemos accedido a la cueva por un agujero que había, pero en principio también se puede entrar por el lado si alguien tiene claustrofobia", explica uno de los excursionistas, que la recomienda con los ojos cerrados.

Además, al finalizar cualquiera de las rutas propuestas la localidad de Bolnuevo queda muy cerca y el lugar tiene una gran selección de bares, restaurantes y chiringuitos en los que tomar algo y recuperar fuerzas: "Recomendamos acabar con baño en la playa y aperitivo en el chiringuito El Polvorín o en El Oasis.