86.000 murcianos afectados por una enfermedad rara: "Los ensayos clínicos son nuestra gran esperanza"

Paula, una niña murciana de 5 años de edad diagnosticada de síndrome Rett, es una de las 86.121 personas afectadas por una enfermedad rara en la Región de Murcia. Su madre, Isabel María García, asistía este viernes al acto celebrado en la Consejería de Salud con motivo del Día de las Enfermedades Raras, que se conmemora este sábado, 28 de febrero, y en el que se pusieron en común los retos alcanzados y aquellos que aún están marcados como un objetivo claro para los próximos meses y años.

Mi princesa Rett es el nombre de la asociación que agrupa a los afectados por este síndrome, considerado la segunda enfermedad rara más frecuente, y de la que forma parte la familia de Paula. Esta pequeña fue diagnosticada con 18 meses, ya que "en casa veíamos que no iba al mismo ritmo que su hermana mayor. No seguía el dedo con la vista ni se tenía de pie", explica Isabel García a La Opinión.

El síndrome Rett es una enfermedad que afecta al neurodesarrollo y que se presenta mayoritariamente en niñas, porque afecta al cromosoma X. Para ella no existe cura, por lo que "lo único que nos queda a las familias es intentar mantener la mejor calidad de vida posible de nuestros hijos y luchar para que se destinen más fondos a investigación".

En estos momentos, Paula se encuentra dentro de un ensayo clínico con un nuevo fármaco en el Hospital San Joan de Deu de Barcelona, donde está la unidad específica para estos pacientes y donde pasan sus revisiones y controles anuales. Su madre afirma que "gracias a este medicamento, Paula ha mejorado a nivel motor", por lo que insiste en que "la investigación y los ensayos clínicos son nuestra gran esperanza", un tratamiento que ellos apoyan con sesiones de fisioterapia, logopedia, estimulación y equinoterapia.

103 medicamentos huérfanos autorizados en España

Actualmente existen 156 medicamentos huérfanos -fármacos destinados a tratar enfermedades que afectan a un número reducido de personas- autorizados en Europa, mientras que en España son 103 los que cuentan con autorización para ser utilizados, según expone el presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), Juan Carrión, durante el encuentro con el consejero de Salud, Juan José Pedreño, por lo que reivindicó el acceso equitativo a estos fármacos por parte de la población, ya que "supone una situación de inseguridad que sea el código postal el que garantice o no el acceso a los medicamentos".

Carrión recuerda que existen más de 6.000 enfermedades raras, pero "detrás de cada caso hay personas, familias y un diagnóstico".

Reconoce que es un orgullo que en Murcia el cribado neonatal incluya hasta 47 enfermedades, uno de los más altos de España, pero cree que es necesario homogeneizar los criterios a nivel nacional. Como retos plantea el que se cuente con una ley de cribado universal y que el Ministerio apruebe definitivamente la especialidad de Genética Médica.

El consejero, por su parte, anuncia que están trabajando actualmente en la actualización y redacción del nuevo Plan Integral de Enfermedades Raras de la Región de Murcia (PIER), que incluirá diez líneas estratégicas, entre las que se encuentran Epidemiologia, Recursos Terapéuticos, Servicios Sociales, Investigación, Prevención, Información o Educación. Cubren aspectos sanitarios como la detección precoz, diagnóstico, tratamiento, educativos, sociales, de formación, investigación y coordinación entre sectores.

Pedreño también apunta que el Gobierno regional ha aprobado una nueva deducción de hasta 300 euros aplicables en la renta de 2025 para cubrir los gastos de tratamiento de las personas diagnosticadas con una enfermedad rara.