Abascal fulmina a Antelo con la dimisión en bloque de todo el comité regional de Vox

El Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Vox en la Región de Murcia dimitió ayer por la noche en pleno "por un profundo desacuerdo con la gestión de José Ángel Antelo", afirmaron desde la formación.

El objetivo de esta decisión, explicaron a través de un escueto comunicado lanzado a los medios a las nueve y veinte, es "permitir que la dirección nacional del partido tome las riendas y resuelva una grave crisis de cohesión interna que se ha agravado notablemente en los últimos tiempos".

Esta era una de las posibilidades que se barajaban para provocar la salida de Antelo. Cesando todos al mismo tiempo, el CEP desaparece y el partido puede imponer una gestora sin necesidad de que Antelo presente su dimisión por sí mismo. El comité regional lo forman, además del presidente, la vicepresidenta, Lourdes Méndez; la secretaria, Carmen Menduiña; el responsable de Relaciones Institucionales, Antonio Martínez Nieto; el encargado de Intermunicipal, Antonio Martínez Sánchez; y la responsable de Organización Territorial, Aida Peñalver.

Los dimisionarios hablan de un "profundo desacuerdo con la gestión" del hasta ahora presidente

Al poco de conocerse la noticia, Antelo declaraba a La Opinión que la dimisión en bloque se había producido "por las presiones extremas" que recibieron sus miembros.

Nada hacía presagiar que fuera a estallar una crisis en Vox Región de Murcia cuando las encuestas le sonríen más que nunca, incluso otorgándole la segunda posición en unas hipotéticas elecciones autonómicas. Sin embargo, tras la idílica imagen, desde hace tiempo se viene gestando un enfrentamiento fratricida entre el presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, y el portavoz de la formación en el Ayuntamiento de la capital del Segura, Luis Gestoso.

No son pocas las fuentes del partido que apuntan a que esta es la razón por la cual la vicesecretaria nacional de Acción de Gobierno de Vox, Montserrat Lluis, se trasladó el miércoles de esta semana a la Asamblea Regional, en Cartagena, para comunicar al líder territorial sus intenciones de cesarle como presidente provincial, con la promesa de que podría continuar como portavoz en la Cámara autonómica e, incluso, sin descartar su futura candidatura.

En Madrid enmarcan los cambios dentro de la normalidad, pero advierten de que "crisis" habrá si Antelo no cede

De hecho, sin este compromiso, Santiago Abascal correría el riesgo de que se repita en la Región de Murcia la incómoda situación del Ayuntamiento de Madrid, en donde Javier Ortega Smith se niega a dimitir como portavoz del grupo municipal, provocando un cisma con difícil solución.

Antes de conocerse la implosión del CEP, fuentes cercanas al ya exlíder de Vox en la Región aseguraban que él no se planteaba abandonar y que iba «a seguir». Al menos, hasta donde pueda: desde Madrid pueden expulsarle del CEP (Consejo Ejecutivo Provincial), pero tendría que ser el grupo parlamentario en la Asamblea el que decidiera destituirlo como portavoz en el hemiciclo, y hacerlo en contra de su voluntad agrandaría aún más la crisis. Para muestra, el Consistorio madrileño.

Desde el aparato aseguraban ayer que la destitución de Antelo tiene que ver con una "reorganización" de la formación de cara a las elecciones de 2027. Según cuentan a La Opinión, quien está ahora al frente no da el perfil y no tiene la suficiente "personalidad" para "mover el partido". "No tiene capacidad para unir a todos y movilizar a más gente", afirman. No solo eso, recuerdan que ya lleva seis años en el cargo y que "no puede estar toda la vida".

En Madrid enmarcan estos cambios orgánicos dentro de la normalidad, aunque advierten: "Crisis habría si Antelo no quisiera irse". Es decir, si peleara como hace Ortega Smith.

«Va a acabar muy mal»

La de esta semana no fue la primera visita de Montserrat Lluis a la Región. La ‘jefa de personal’ de Abascal estuvo en el Parlamento murciano hace dos semanas para despedir a un buen número de trabajadores del partido y del grupo parlamentario: en torno a diez. El motivo, de nuevo, la necesidad de «reorganizar» el partido. Una de estas personas asegura a esta Redacción que quienes pusieron a Antelo en el disparadero fueron el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, Luis Gestoso, y su homóloga en el Consistorio de Lorca, Carmen Menduiña. Del primero asegura que él es el culpable de que la concejala de su grupo María Guerrero cogiera la baja por depresión. "Era acoso y derribo", asegura esta persona, que prefiere mantener oculta su identidad. "Vive de machacar a los demás", insiste y, para demostrarlo, comenta que son varias las juntas municipales en las que el vocal de Vox ha desaparecido: Guadalupe, Santa Cruz, Alquerías y Beniaján son algunas de ellas.

Culpan a Gestoso de la baja de la edil María Guerrero: "Era acoso y derribo"

Gestoso aseguraba ayer antes de comenzar el Pleno del Ayuntamiento que no ha visto "ningún movimiento en contra de nadie" tras ser preguntado por los movimientos que la dirección nacional de su partido, y dijo que ni le sorprenden ni le dejarían de sorprender que hubiera cambios. Sobre la visita de Lluis, señaló "que venga una persona de la dirección nacional a Murcia entra dentro de la normalidad porque vienen cada dos por tres a coordinar políticas", manifestó. A preguntas de este periódico posteriores, se remitió a las declaraciones anteriores.

Noticias relacionadas

Sobre Menduiña, la misma fuente recuerda que esta es la dirigente que estuvo en el centro de la polémica por falsificar su currículum y, después, por colocar a familiares en las instituciones públicas. "Esto lo saben en la dirección nacional y no han hecho nada", lamenta la misma persona, que, tras haber trabajado varios años en Vox, ahora se lamenta por haber "contribuido a engordar el monstruo". "Esto va a acabar muy mal", augura.