Viajar al Reino Unido desde Murcia se complica: sin este documento no podrás ni embarcar

Si vives en la Región de Murcia y tienes pensado viajar al Reino Unido, debes tener en cuenta un cambio importante que entra en vigor a finales de febrero. Desde el día 25 de este mes, las autoridades británicas exigen que la Autorización Electrónica de Viaje (ETA) esté concedida y aprobada antes de embarcar. No es suficiente con haberla solicitado, inciden.

De esta forma lo ha advertido el Ministerio de Asuntos Exteriores, que recuerda que este permiso ya era obligatorio desde el 2 de abril de 2025 para los españoles que viajan sin visado ni residencia legal en el país. Sin embargo, lo que cambia ahora es la exigencia: tener solo la solicitud en trámite ya no es suficiente y no te permitirá subirte al avión.

¿Para qué viajes es obligatoria la ETA?

La ETA es necesaria para estancias cortas por turismo, negocios o viajes familiares. A su vez, también la necesitan quienes hagan escala en un aeropuerto británico y deban pasar un control fronterizo. Por supuesto, quedan exentos los usuarios que residan legalmente en el Reino Unido o dispongan de visado en vigor.

Conviene tener en cuenta que esta autorización no suplanta a ningún permiso para trabajar o estudiar. En estos casos, habrá que tramitar el visado específico correspondiente.

Cómo pedirla y cuánto tiempo tarda la autorización

Para los interesados, el proceso para adquirirla es íntegramente digital. Puede hacerse a través de la aplicación oficial del Gobierno británico o en la web gob.uk. Asuntos Exteriores avisa de que hay que evitar páginas intermediarias y gestores no oficiales, puesto que cobran tarifas infladas y se han detectado incluso casos de estafa.

Aunque la resolución de la solicitud suele tardar minutos, las autoridades británicas aconsejan pedirla con al menos tres días hábiles de antelación, por si el expediente requiere una revisión adicional.

Dos años de validez y viajes ilimitados

Una vez aprobada la autorización, la ETA queda vinculada electrónicamente al pasaporte y permite entrar al Reino Unido tantas veces como se quiera durante un máximo de dos años o hasta que caduque el documento con el que se tramitó.

Para concluir, el Gobierno británico recomienda especialmente a quienes tengan doble nacionalidad que cuando viajen tengan siempre el pasaporte británico válido para evitar inconvenientes en el embarque.