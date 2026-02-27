Veolia crece en los seis continentes con propuestas sobre seguridad ambiental

Veolia, la empresa que gestiona el ciclo integral del agua para más de un millón de habitantes de la Región de Murcia, ha presentado en París sus resultados a nivel mundial. En este evento informativo, los máximos responsables de la compañía han puesto en valor la gestión del agua que se realiza en España. Este tratamiento del agua es, a juicio de los directivos de Veolia, el modelo a seguir para obtener buenos resultados basados en soluciones de seguridad ambiental para las industrias, así como para lograr una óptima gestión de la escasez hídrica. Y todo ello representa la apuesta de la compañía por la salud de las ciudades frente a la contaminación. En las cifras globales de la multinacional, España es el cuarto país del grupo en ingresos, y cuenta con una plantilla de más de 18.200 empleados.

La gestión sostenible que se realiza en la Región «contribuye a la mejora de resultados de Veolia» a nivel tanto nacional como internacional. Y no solo desde un punto de vista económico, según destaca la compañía, «sino desde la aportación que Veolia Región de Murcia realiza desde el ámbito medioambiental y de la sostenibilidad enfocada a la protección medioambiental».

Presente en los seis continentes, Veolia logró en 2025 resultados «muy positivos» en los que tiene mucho que ver el «fuerte rendimiento» del segmento agua, tal y como indicó la consejera delegada del grupo, Stelle Brachlianoff. El éxito de esta gestión «se basa en la propuesta de la firma de implementar soluciones adaptadas a cada territorio donde opera». En concreto, en la Región de Murcia se gestiona el agua urbana e industrial desde la eficiencia hídrica basada en la digitalización y la modernización de todas sus operaciones. Para conseguirlo, se han logrado junto a los ayuntamientos de Murcia, Cartagena, Alcantarilla, Lorca y Abanilla más de 20 millones de euros de fondos europeos con los que se están llevando a cabo trabajos de mejora en la digitalización del abastecimiento de agua.

Así mismo ha puesto soluciones a distintos problemas municipales, como la renaturalización de la Rambla Sur de Torre Pacheco, con tres millones de fondos europeos; la participación en la construcción del parque inundable de Alcantarilla, que evita que el agua de DANAS y lluvias torrenciales lleguen con arrastres al cauce del río Segura o la obtención de una subvención para renaturalizar las balsas de los regantes del Campo de Cartagena.

La CEO de Veolia a nivel mundial, Stelle Brachlianoff, ha destacado esa apuesta del grupo por avanzar siempre teniendo en cuenta la sostenibilidad y el cuidado del entorno a través del plan GreenUp, que combina resiliencia y crecimiento. Brachlianoff ha declarado que «2025 ha sido un año clave, con una importante reorientación estratégica de la cartera de Veolia hacia un crecimiento acelerado y un posicionamiento internacional».

Por su parte, Daniel Tugues, máximo responsable de la firma en España, ha explicado cómo Veolia trabaja para aportar soluciones integrales a cada territorio para, entre otras cosas, luchar contra el cambio climático a nivel global. Uno de los ejemplos que ha señalado ha sido la apuesta por la regeneración y reutilización del agua, algo que se hace desde hace años en la Región de Murcia, y la conversión de las depuradoras en ecofactorías, «infraestructuras verdes que reutilizan recursos y generan un impacto positivo en el entorno».