Urrea rebate a la Comunidad: la impulsión del Albujón no servirá para proteger el Mar Menor

El cruce de reproches por la gestión del agua en la cuenca del Segura vuelve a tensarse en torno a la rambla del Albujón. Mientras el Gobierno regional reclama acelerar la renovación de la impulsión como pieza clave para frenar los aportes contaminantes al Mar Menor, la Confederación Hidrográfica del Segura replica que el alcance de esa obra se está magnificando. El presidente del organismo de cuenca, Mario Urrea, ha respondido con un mensaje especialmente contundente: esa actuación no resolverá el problema ambiental de la laguna.

En una intervención marcada por el tono técnico y la defensa de competencias, Urrea explicó que ya ha contestado por escrito a la Dirección General del Mar Menor para aclarar el papel del organismo. Según trasladó, la Confederación Hidrográfica del Segura tiene como función "proteger el agua subterránea, el acuífero y las aguas superficiales", mientras que la protección del Mar Menor corresponde a la comunidad autónoma. Esa distribución —subrayó— "quedó clara incluso en sede judicial", por lo que las responsabilidades ambientales deben tramitarse desde el Ejecutivo regional.

El foco del debate es la impulsión de la rambla del Albujón, una infraestructura cuya renovación ha sido presentada en la esfera política como herramienta para reducir la llegada de nutrientes a la laguna. Urrea matizó esa idea con firmeza. La impulsión, recordó, nació como una obra para poner agua a disposición del regadío y no como un sistema de descontaminación. "Es una infraestructura para proveer de agua al regadío. No es una infraestructura para proteger al Mar Menor", reiteró, insistiendo en que su función ambiental es, en el mejor de los casos, indirecta.

La CHS pasa al ataque: ¿Dónde está la planta de biorreactores?

El dirigente explicó que la comunidad autónoma fue quien impulsó el proyecto específico de tratamiento de aguas superficiales —la planta de biorreactores— destinado a frenar contaminantes antes de su llegada a la laguna. Ese plan fue redactado, licitado y adjudicado por la Administración regional, y Urrea aseguró desconocer las causas de su rescisión. Desde la CHS, añadió, se otorgaron autorizaciones "en un plazo muy corto" para facilitar su ejecución.

Sobre el estado actual de la impulsión, el presidente del organismo señaló que la actuación está dentro del marco de medidas prioritarias y sigue los tiempos administrativos habituales: redacción de proyectos, licitación y adjudicación. Una vez completado el proceso, se ejecutará la obra y el agua se pondrá a disposición de los regantes.

Noticias relacionadas

Sin embargo, la afirmación más rotunda llegó al evaluar su impacto ambiental. Urrea dejó claro que la intervención consiste esencialmente en sustituir tuberías antiguas que presentan averías por otras nuevas, una obra de reposición que permitirá incrementar la capacidad —de unos 100 a cerca de 150 litros por segundo— pero que no cambiará de forma sustancial la presión contaminante sobre la laguna. "No será una gran variación para reducir la contaminación", admitió.