Jubilación
La Seguridad Social confirma qué trabajadores murcianos pueden jubilarse antes sin perder pensión
La Región de Murcia está la tercera por la cola de las comunidades con la pensión media más baja de España
Andrea Riera
El sistema de pensiones en España ha cambiado mucho en los últimos años, y este 2026 llega con novedades importantes que afectarán a quienes están cerca de jubilarse y a los trabajadores activos de la Región de Murcia. Cambios en la edad de jubilación, en la forma de calcular la pensión y en las condiciones para retirarse antes de tiempo son algunos de los ajustes que marcarán este año.
Una de las novedades más destacadas para este 2026 afecta a los trabajadores que desempeñan trabajos especialmente duros o peligrosos. El Consejo de Ministros ha aprobado un procedimiento que permite adelantar la jubilación mediante coeficientes reductores, de manera que quienes cumplan ciertos criterios puedan retirarse antes de la edad ordinaria.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha explicado que "algunos trabajos se vuelven especialmente duros en los últimos años de vida laboral" y que los datos muestran que existen actividades con más accidentes y enfermedades profesionales. Según Saiz, este procedimiento permitirá que los trabajadores que cumplan los requisitos puedan jubilarse de forma anticipada.
Para determinar quién puede aplicar estos coeficientes, el Real Decreto 402/2025 establece indicadores objetivos, como la incidencia de incapacidad temporal, fallecimientos, incapacidades permanentes y la duración de estos procesos. También se tendrán en cuenta otros factores, como la edad, el sexo, la rotación laboral o el tamaño de la empresa.
Las solicitudes se presentarán a través de las organizaciones sindicales, empresariales, de autónomos o, en algunos casos, las propias administraciones públicas. Una comisión de evaluación, formada por representantes del Ministerio y de los interlocutores sociales, revisará cada caso y decidirá sobre la aplicación de los coeficientes reductores.
Saiz ha defendido la medida asegurando que "nos acerca a políticas aprobadas por los países del entorno europeo, como Francia, Austria o Italia, pero sobre todo es un paso adelante en justicia social". La aplicación de estos coeficientes también implicará un ligero incremento en la cotización a la Seguridad Social, para mantener la equidad y sostenibilidad del sistema.
Existen ejemplos concretos que ayudan a entender cómo funcionará la medida. Un trabajador con discapacidad reconocida del 65 % podrá adelantar su jubilación sin que se reduzca la cuantía de su pensión. Por su parte, un bombero con al menos 35 años de servicio efectivo podría jubilarse a los 59 años en lugar de 60, aplicando un coeficiente reductor del 0,20 por cada año trabajado en esa actividad.
Murcia, a la cola en las pensiones
La pensión media en la Región de Murcia, teniendo en cuenta todos los tipos, se coloca como la tercera más baja de España, tras Extremadura y Galicia, con 1.219 euros. En otras palabras, unos 144 euros por debajo del conjunto del país, según publicó el propio Ministerio.
Sin embargo, no todos los pensionistas jubilados murcianos cobran lo mismo. Los hay que cobran, de media, hasta 700 euros mensuales más según el municipio y, por supuesto, depende de qué trabajo hayan desempeñado y cuánto hayan cotizado.
Movilización de jubilados en el centro de la ciudad
La céntrica Plaza Fontes, junto a la Filmoteca Regional de Murcia, era escenario el pasado sábado de una concentración en la que jubilados de la Región mostraron su hartazgo. No llegan a fin de mes y necesitan que se escuche su voz, así que salieron a la calle con ese objetivo: clamar por lo que consideran justo.
Aunque a la acción de protesta asistieron apenas una veintena de personas, gritaron por todo su colectivo, formado por vecinos de avanzada edad que, tras pasar al merecido retiro, claman por su derecho a vivir dignamente. Además de reivindicar las pensiones, se acordaron de los otros damnificados, de no aprobarse el escudo social.
- Despedido de su empresa en Molina de Segura por intentar cerrar una puerta de hierro de tres toneladas con una carretilla elevadora y unas palas
- Javier Ruiz Guillén, escritor: 'El día que dieron el Nadal a David Uclés, alguien me felicitó a mí
- El Aeropuerto de la Región de Murcia, mejor de Europa en la categoría de menos de dos millones de pasajeros
- Un estudio revela por qué el Mar Menor resistió durante años al exceso de nitratos
- Crisis en Vox: Abascal se plantea quitarle la Presidencia a Antelo en la Región de Murcia
- Más de 20 años sin controles profundos en 33 presas y embalses en la Región: el PP exige auditorías urgentes
- Adiós al Ikea en Cartagena: la empresa sueca echa el cierre de su tienda en el Espacio Mediterráneo
- Despedida una trabajadora del Ikea de Murcia por pagar compras de su hermana con su descuento de empleada