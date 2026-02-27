La Seguridad Social confirma qué trabajadores murcianos pueden jubilarse antes sin perder pensión

El sistema de pensiones en España ha cambiado mucho en los últimos años, y este 2026 llega con novedades importantes que afectarán a quienes están cerca de jubilarse y a los trabajadores activos de la Región de Murcia. Cambios en la edad de jubilación, en la forma de calcular la pensión y en las condiciones para retirarse antes de tiempo son algunos de los ajustes que marcarán este año.

Una de las novedades más destacadas para este 2026 afecta a los trabajadores que desempeñan trabajos especialmente duros o peligrosos. El Consejo de Ministros ha aprobado un procedimiento que permite adelantar la jubilación mediante coeficientes reductores, de manera que quienes cumplan ciertos criterios puedan retirarse antes de la edad ordinaria.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha explicado que "algunos trabajos se vuelven especialmente duros en los últimos años de vida laboral" y que los datos muestran que existen actividades con más accidentes y enfermedades profesionales. Según Saiz, este procedimiento permitirá que los trabajadores que cumplan los requisitos puedan jubilarse de forma anticipada.

Para determinar quién puede aplicar estos coeficientes, el Real Decreto 402/2025 establece indicadores objetivos, como la incidencia de incapacidad temporal, fallecimientos, incapacidades permanentes y la duración de estos procesos. También se tendrán en cuenta otros factores, como la edad, el sexo, la rotación laboral o el tamaño de la empresa.

Un momento de la concentración en la Plaza Fontes de Murcia. / Israel Sánchez

Las solicitudes se presentarán a través de las organizaciones sindicales, empresariales, de autónomos o, en algunos casos, las propias administraciones públicas. Una comisión de evaluación, formada por representantes del Ministerio y de los interlocutores sociales, revisará cada caso y decidirá sobre la aplicación de los coeficientes reductores.

Saiz ha defendido la medida asegurando que "nos acerca a políticas aprobadas por los países del entorno europeo, como Francia, Austria o Italia, pero sobre todo es un paso adelante en justicia social". La aplicación de estos coeficientes también implicará un ligero incremento en la cotización a la Seguridad Social, para mantener la equidad y sostenibilidad del sistema.

Existen ejemplos concretos que ayudan a entender cómo funcionará la medida. Un trabajador con discapacidad reconocida del 65 % podrá adelantar su jubilación sin que se reduzca la cuantía de su pensión. Por su parte, un bombero con al menos 35 años de servicio efectivo podría jubilarse a los 59 años en lugar de 60, aplicando un coeficiente reductor del 0,20 por cada año trabajado en esa actividad.

Murcia, a la cola en las pensiones

La pensión media en la Región de Murcia, teniendo en cuenta todos los tipos, se coloca como la tercera más baja de España, tras Extremadura y Galicia, con 1.219 euros. En otras palabras, unos 144 euros por debajo del conjunto del país, según publicó el propio Ministerio.

Sin embargo, no todos los pensionistas jubilados murcianos cobran lo mismo. Los hay que cobran, de media, hasta 700 euros mensuales más según el municipio y, por supuesto, depende de qué trabajo hayan desempeñado y cuánto hayan cotizado.

Movilización de jubilados en el centro de la ciudad

La céntrica Plaza Fontes, junto a la Filmoteca Regional de Murcia, era escenario el pasado sábado de una concentración en la que jubilados de la Región mostraron su hartazgo. No llegan a fin de mes y necesitan que se escuche su voz, así que salieron a la calle con ese objetivo: clamar por lo que consideran justo.

Aunque a la acción de protesta asistieron apenas una veintena de personas, gritaron por todo su colectivo, formado por vecinos de avanzada edad que, tras pasar al merecido retiro, claman por su derecho a vivir dignamente. Además de reivindicar las pensiones, se acordaron de los otros damnificados, de no aprobarse el escudo social.