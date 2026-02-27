Fin de los recortes de agua en el Segura tras el giro hidrológico del invierno

Las previsiones se han cumplido. Lo que en los últimos meses se intuía por la sucesión de borrascas y el aumento de las reservas se confirma ahora oficialmente: la cuenca del Segura sale de la situación de sequía y los agricultores recuperan la normalidad en el riego. La decisión, que supone una buena noticia para las comunidades de regantes, se formaliza tras la reunión de la Comisión de Desembalse convocada este viernes por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

El presidente del organismo, Mario Urrea, avanzó que los indicadores hidrológicos sitúan ya al sistema global de la cuenca en parámetros de normalidad, lo que permitirá eliminar las restricciones al regadío que se acordaron meses atrás, cuando el escenario era muy distinto. En la comisión anterior se habían aplicado recortes del 35% para los aprovechamientos tradicionales y del 49% para los no tradicionales en los sistemas de los ríos Segura, Mundo y Quípar, con el objetivo de preservar reservas mínimas.

Urrea explicó que el cambio se apoya en una evolución hidrológica "radicalmente distinta". Según detalló, la pluviometría del actual año hidrológico alcanza los 230 litros por metro cuadrado, "el segundo mejor registro de los últimos diez años y el doble de la media de esa serie". Además, subrayó que las lluvias han caído en cabecera —tanto en el Segura como en el Mundo—, lo que ha incrementado de forma directa las aportaciones a los embalses.

El cambio se apoya en una evolución hidrológica "radicalmente distinta"

Las entradas de agua desde el inicio del año hidrológico suman 365 hectómetros cúbicos, 253 más que en la misma fecha del año anterior. Como ejemplo de ese comportamiento excepcional, el presidente destacó que el 5 de febrero se registró una aportación diaria de 34 hm³, la mayor desde que existen datos comparables en 1982.

Ese aumento se refleja en las reservas. A mediados de febrero la cuenca contaba con 300 hm³ y el último parte elevaba la cifra a 317, más de 226 hectómetros cúbicos por encima del año pasado. "Los indicadores dan ausencia de sequía prolongada en la cuenca", señaló Urrea, que precisó que el sistema global alcanza valores de normalidad.

Con ese escenario, la propuesta trasladada a la Comisión de Desembalse es clara: levantar las limitaciones vigentes. La medida permitirá, "si no hay ninguna incidencia", atender la campaña de riego de este año con total normalidad y, incluso, afrontar el siguiente ejercicio en una situación favorable si el consumo se mantiene dentro de parámetros razonables.

Reunión de la Comisión de Desembalse, este viernes en la sede de la CHS en Murcia. / L.O.

El presidente de la CHS también ofreció datos sobre el trasvase Tajo-Segura, aunque no era el objeto central de la reunión. Actualmente existen 176 hm³ embalsados asignados a los usuarios y otros 158 autorizados y pendientes de llegar a la cuenca, lo que suma 333 hm³ ya previstos para el presente año hidrológico. A ello podrían añadirse nuevos envíos si se mantiene el escenario uno en la cabecera.

Los regantes contarán con 333 hectómetros cúbicos del Trasvase Tajo-Segura este año hidrológico

En paralelo, Urrea puso el foco en la gestión del reciente episodio de borrascas, que ha supuesto un reto operativo para el personal del organismo. Solo en febrero se recibieron 218 hm³ en cabecera y el 92% del volumen fue laminado y regulado por las presas, trasladándose aguas abajo únicamente el 8%.

El comportamiento de infraestructuras como Fuensanta o Camarillas evidenció esa capacidad de regulación: ambas absorbieron picos de entrada muy superiores a los caudales finalmente desembalsados. También se utilizaron las infraestructuras del postrasvase para derivar agua hacia embalses conectados al sistema, reforzando la capacidad de almacenamiento.

La gestión se coordinó de forma continua con Protección Civil. Durante el episodio se emitieron avisos hidrológicos —la mayoría de nivel amarillo— y solo se registró una situación extrema puntual en el cauce del Segura en Albacete, cuando alcanzó el 85% de su capacidad. Hubo desbordamientos localizados, pero sin riesgos relevantes para la población.

Urrea quiso agradecer el trabajo del personal de explotación, que afrontó varias semanas de intensa actividad. A su juicio, los datos "trasladan la magnitud de las aportaciones" y evidencian el papel de las infraestructuras hidráulicas como elemento de protección frente a episodios meteorológicos severos.

El resultado de ese periodo de lluvias se traduce ahora en una decisión con impacto directo en el campo: el final de las restricciones y la recuperación de un escenario de normalidad que, hace apenas unos meses, parecía lejano.

Noticias relacionadas

El levantamiento de las restricciones supone además un alivio económico para las explotaciones agrícolas, que durante los últimos meses habían tenido que adaptar cultivos, ajustar calendarios y asumir sobrecostes derivados de la menor disponibilidad de agua. La recuperación de las reservas ofrece mayor certidumbre a corto plazo y facilita la planificación de la campaña, especialmente en zonas con producciones intensivas. No obstante, desde la CHS insisten en mantener un uso eficiente del recurso para consolidar la mejora y evitar retrocesos si cambian las condiciones meteorológicas.