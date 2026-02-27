Murcia entra en la liga de las provincias donde las casas vuelan: se vende una vivienda cada 19 minutos

España vivió en 2025 un boom inmobiliario y la Región de Murcia no fue ajena a ello. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el año pasado se cerraron en la Comunidad 27.326 compraventas de casas, lo que supone solo un 3,83% del total del país, que fue de 714.237 viviendas compradas.

Según revela el informe elaborado por el portal de compraventa inmobiliaria Fotocasa, el número de domicilios comprados en la provincia de Murcia, si hacemos un cálculo rápido, equivale a que la compra de una casa cada 19 minutos y 14 segundos. Un ritmo que refleja una notable vitalidad del mercado regional, que no estaba así desde hace casi dos décadas.

España entera batió récords, y Murcia no se quedó atrás

Para poder comprender lo que ocurrió en la Región de Murcia, es necesario poner los datos en contexto. De acuerdo con la cifra citada antes, en toda España se crearon más de 700.000 compraventas de viviendas en 2025: el segundo dato más alto de la historia del país, solo por detrás del boom del 2007, cuando se rozaron las 775.000 operaciones. Traducido: en España se compró una casa cada 44 segundos a lo largo de todo el año.

Según desvela el estudio, el 78,2% de todas estas operaciones correspondieron a vivienda de segunda mano (un récord histórico con 558.327 transacciones), mientras que la vivienda nueva sumó 155.910 operaciones, un 16,1% más que el año anterior (su mejor dato desde 2011).

Pisos turísticos a las orillas del Mar Menor. / Iván Urquízar

Los precios también suben, sin freno

Este récord de ventas tiene su parte positiva y su parte negativa, puesto que las comunidades autónomas registran en 2026 subidas interanuales en los precios de la vivienda. Cinco de estos territorios (Andalucía, Islas Baleares, Islas Canarias, Comunidad Valenciana y Madrid) ya superaron los máximos alcanzados en 2007.

En clave nacional, el precio medio todavía se sitúa un 1,9% por debajo del pico histórico, pero la tendencia no deja lugar a dudas, el merado sigue una tendencia alcista.

Otro de los datos destacados en el informe señala que todas las comunidades vendieron más viviendas que en 2024, sin excepción. Liderado por Andalucía, con 143.794 operaciones (una vivienda cada tres minutos y medio), seguida de Cataluña (112.585) y la Comunidad Valenciana (110.591). Madrid, pese a su peso económico, quedó cuarta con 81.681 transacciones, debido a la penalización que supone la falta de oferta y sus precios elevados, indica el estudio.

Madrid, Barcelona y Alicante, donde más viviendas se venden por minuto

Si trasladamos las cifras a nivel de provincias, Madrid lideraría el ranking con una venta cada seis minutos y medio y un precio medio de 417.960 euros para un piso de 80 metros cuadrados. Tras la capital del país le sigue Barcelona, con 73.412 operaciones a un ritmo de una compra cada siete minutos, y el precio medio ronda los 284.311 euros. Continúa el arco mediterráneo con Alicante como tercer clasificado, que destaca con 54.767 operaciones, muy por delante de Valencia (41.553) y Málaga (36.806).

Murcia, que con sus 27.326 compraventas, se posiciona como la sexta provincia donde más compras se realizan de todo el país y presenta un ritmo de actividad que la acerca a los grandes referentes del levante español. Este dato, lejos de sorprender, confirma el atractivo de la Región para compradores tanto nacionales como internacionales. De hecho, el propio portal publico hace unas semanas que 2 de cada 10 extranjeros prefería invertir en la Región de Murcia.

En el extremo contrario se sitúan las regiones del interior, como es el caso de Soria, la provincia donde menos viviendas se vendieron en todo 2025 con apenas 1.368 operaciones, menos de cuatro casas al día, un reflejo de la brecha que sigue existiendo entre la España urbana y la rural.